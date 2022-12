Discours du président de la République à l’ouverture du Forum sino-arabe

« Son Altesse Royale, le Prince héritier, premier ministre, le Prince Mohammed Ben Salman

Son Excellence M. Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine,

Majestés, Altesses et Excellences ;

Son Excellence Monsieur Ahmed Aboul Gheit, Secrétaire Général de la Ligue des Etats Arabes,

Mesdames et messieurs,

Tout d’abord, je voudrais adresser mes sincères félicitations à Sa Majesté le Roi Salman Ben Abdulaziz, Serviteur des Deux Saintes Mosquées, et à Son Altesse Royale, le Prince Héritier, Premier Ministre, le Prince Mohamed Ben Salman, pour l’accueil par le Royaume frère d’Arabie Saoudite du premier sommet du forum sino-arabe, pour sa bonne préparation et sa coordination parfaite. Merci pour le Royaume, dirigeants et peuple, pour le bon accueil et pour l’hospitalité arabe authentique dont nous avions été l’objet, nous et notre délégation.

Je félicite également Son Excellence M. Xi Jinping, Président de la République populaire de Chine amie, pour le souci dont il fait preuve jour après jour pour renforcer la coopération arabo-chinoise et pour sa détermination à la consolidation des liens qui unissent les deux parties.

Majestés, Altesses et Excellences…

Les pays arabes et la République populaire de Chine partagent de nombreuses valeurs communes, car ils partagent la même quête de renforcement de la coopération entre eux et de construction d’un développement durable global en mesure de réaliser la prospérité économique et sociale pour tous les peuples, dans une sécurité et une paix permanentes.

La tenue de ce sommet, le premier au niveau des dirigeants, sino-arabe constitue une consécration de notre volonté politique commune d’établir un modèle coopération fructueux et constructif qui sera le pilier d’un partenariat stratégique bien établi et d’un changement qualitatif dans le processus général de ce forum.

Le Forum de coopération sino-arabe a pu construire un pont solide de coopération entre la Chine et les pays arabes, grâce à l’approche participative qu’il a adoptée, basée sur le principe de gagnant-gagnant, dans un cadre de respect mutuel et en tenant compte des spécificités de chaque partie.

La force de l’interdépendance entre nos pays arabes et la République populaire de Chine se reflète dans la fermeté de notre solidarité au niveau des scènes internationales, qu’elle soit liée à notre soutien au principe d’une seule Chine ou au soutien de la Chine à nos questions arabes centrales.

Cela se reflète également dans notre partenariat au sein de l’initiative “la Ceinture et la Route”, qui ouvre de grandes opportunités à la coopération arabo-chinoise en créant de nouvelles dynamiques économiques, ainsi qu’en intensifiant la coopération et les échanges bilatéraux.

A cet égard, la coopération bilatérale est diversifiée et solide entre la République Islamique de Mauritanie et la République Populaire de Chine, qui partagent des relations d’amitié fortes qui n’ont cessé de se développer au service des intérêts vitaux de nos deux peuples amis et de la paix et de la sécurité internationales. .

La République populaire de Chine accompagne notre pays depuis son indépendance au début des années soixante du siècle dernier et lui a apporte un soutien politique et de développement. Cet appui s’est accru ces dernières années.

Aujourd’hui, la Chine est le premier partenaire commercial de la Mauritanie. La coopération sino-mauritanienne comprend divers domaines tels que les infrastructures, la pêche, la santé, l’éducation, etc. J’apprécie hautement le soutien régulier de la Chine à notre pays.

Dans ce contexte, mon pays apprécie hautement l’annonce faite aujourd’hui par le président Xi Jinping, dans son discours à ce sommet, des “huit actions communes” liées au développement, à la sécurité alimentaire, à la santé, au développement vert, à l’innovation, à l’énergie, au dialogue des civilisations, à la promotion de la jeunesse, à la sécurité et à la stabilité ; tout cela est conforme à nos priorités nationales.

Majestés, Altesses et Excellences…

La difficulté de la situation régionale et internationale actuelle, avec son enchevêtrement de graves crises sécuritaires, économiques et environnementales, nous fait aspirer à ce que ce sommet, avec le reste des mécanismes de coopération existants, contribue à approfondir le dialogue stratégique arabo-chinois pour aider à relever les différents défis auxquels nous sommes tous confrontés, en renforcement du lien du destin commun.

L’un de ces plus importants défis est la nécessité de consolider la sécurité et la paix dans notre patrie arabe.

Cela ne se fera pas sans la création d’un État palestinien indépendant avec El Qods-Est pour capitale, conformément aux résolutions de la légitimité internationale et à l’Initiative de paix arabe.

Cela nécessite également d’accélérer les processus du règlement pacifique des crises existantes en Libye, en Syrie et au Yémen, conformément aux références régionales et internationales convenues, et d’empêcher les organisations terroristes d’exploiter la situation des troubles sécuritaires pour continuer à menacer la sécurité nationale arabe.

Le Forum de coopération arabo-chinois peut y contribuer de manière significative. Comme, il peut, également, contribuer à relever le défi environnemental en soutenant les mesures prises par nombre de nos pays arabes à cet égard, telles que l’initiative pionnière verte au Moyen-Orient lancée par Son Altesse Royale le Prince Mohamed Ben Salman, et le projet d’hydrogène vert que notre pays travaille à lancer.

A cela s’ajoute le rôle important du forum dans l’élévation du niveau des échanges et la contribution à la capacité de nos économies arabes à créer de la valeur ajoutée et à accélérer la croissance pour atteindre la prospérité commune.

En somme, les espoirs que nous plaçons dans le Forum de coopération arabo-chinoise sont vastes. Je suis sûr que ce sommet qui est le nôtre renforcera son rôle et augmentera son efficacité dans la construction d’un développement durable et l’établissement d’une paix et d’une sécurité durables pour les pays arabes, la République populaire de Chine et pour le monde en général.

Merci et que la paix soit sur vous. »