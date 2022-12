Direction du budget : Le professeur perçoit 267 000, les indemnités incluses.

Si on tient compte des primes et indemnités dont bénéficie le professeur, son salaire mensuel sera de 267 713 anciennes ouguiyas à la fin de janvier 2023, a affirmé la Direction générale du budget dans une note de clarification émise jeudi dernier.

Certains professeurs perçoivent des primes « telles que les indemnités d’administration d’un collège et d’activités spéciales de 20 000 chacune et des primes de bilinguisme et d’équipement respectivement de 90 000 par an et de 40 000, a-t-elle précisé.

L’augmentation du SMIC de 50% fait passer le salaire minimum de 39 000 MRO à 59 000 vieilles MRO, avait affirmé dernièrement la même Direction, selon laquelle cette décision concerne principalement la catégorie ouvrière, qui était payée 39 000 MRO, et dont la plupart sont des travailleurs d’appoint.

Il s’agit de la quatrième augmentation de salaire annoncée depuis 2019 portant sur la généralisation de l’indemnité de craie et son élargissement à tous les mois de l’année, avant d’être revalorisée pour passer de 30 000 MRO à 45 000 MRO.

Source: essahraa