Diplomatie : le Président Bassirou Diomaye Faye attendu à Praia et Conakry

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, effectuera une visite de travail ce vendredi et samedi respectivement à Praia (Cap vert) et à Conakry (Guinée). Ceci rentre dans le cadre de sa tournée dans les pays voisins du Sénégal après son élection à la Présidence sénégalaise.

Cette visite du chef de l’Etat dans ces deux pays s’ajoutera à celles déjà effectuées en Guinée Bissau, en Mauritanie et en Gambie.

Source: pressafrik