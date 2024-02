Diko Henoune à propos de l’article d’Ely Ould Sneiba

J’ai lu les écrits de Ely Ould Sneiba dans le site rapide info. Je me demande qu’est ce qui motive cet homme si irrité au point d’écrire du grand n’importe quoi et à inventer des mots comme « passif criminel » s’il n’avait pas lui-même un passé criminel qui baigne dans l’impunité ?

Les idéologues d’un génocide qui avorte, sont plus dangereux que des exécutants manipulés pour assouvir leur désir criminel. Si les communautés sont attaquées par rapport à leur appartenance, elles ont droit à la légitime défense.

Pour rafraîchir votre mémoire, voilà la définition de la légitime défense

(La légitime défense est un concept juridique qui permet à une personne d’utiliser la force pour se protéger contre une attaque physique imminente (la violence non physique étant limitée, par la nécessité d’une proportionnalité dans la réaction.)

Quelle est la loi sur la légitime défense ?

Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :

1° Pour repousser l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;

2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.

À propos de la responsabilité de protéger

La responsabilité de protéger donne corps à l’engagement politique de mettre fin aux pires formes de violence et de persécution. Elle vise à réduire le décalage existant entre les obligations préexistantes des États Membres en vertu du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme et la réalité vécue par les populations exposées au risque de génocide, de crimes de guerre, de nettoyage ethnique et de crimes contre l’humanité.)

Quand on est attaqué,on a droit de se défendre avec tous les moyens.

Merci

Diko Hanoune