Deux ministres commentent les réusultats du conseil hebdomadaire.

Le ministre de l’Équipement et des Transports, Porte-parole du Gouvernement par intérim, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a commenté mercredi, en compagnie de la ministre de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille, Mme Savia N’Tehah, les réusultats du conseil hebdomadaire des ministres tenu plus tôt dans la matinée.

Intervenant le premier, le porte-parole par intérim a indiqué que le conseil a examiné et adopté plusieurs projets de décrets et de communication, dont un projet de décret portant sur la création d’une société d’audiovisuel dénommée la chaine El Ousra.

Interrogé par rapport à l’offensive israélienne sur Gaza, le ministre a déclaré que la Mauritanie a fermement condamné la machine de guerre israélienne à Gaza, soulignant que le message écrit par le Président de la République hier sur son compte X et les mesures prises dans ce sens, ont bien clarifié la position du Gouvernement et du peuple mauritanien.

Au sujet d’une question sur la récurrence de renversement des camions au bord des axes routiers, le ministre a souligné que ce phénomène qui concerne directement la sécurité routière, est la conséquence de l’excès pondéral d’un poids-lourd qui induit de multiples risques mécaniques, comme l’instabilité (renversement et déportation directionnelle).

La surcharge, ajoute-t –il, est doublement néfaste dans le sens où elle va non seulement accroitre le risque de survenue d’accident mais aussi leur gravité.

Pour y faire face, des mesures renteront désormais en vigueur dont l’acquisition de balances de poids pour les véhicules aux abords des axes routiers, à l’issue desquelles aucune voiture surchargée ne sera autorisée à circuler.

Parmi les mesures également, il y a l’adoption du contrôle technique des véhicules qui sera obligatoire afin de garantir la sécurité des usagers de la route.

Répondant à une question sur l’exécution de l’échangeur de Bamako à Nouakchott, il a noté que son inauguration est prévue dans les prochaines festivités commémorant l’indépendance nationale, précisant que la réalisation des travaux a atteint 85%.

Commentant le projet de décret portant sur la création de la société de média “El Ousra”, la ministre de l’Action sociale a déclaré que cette chaine ambitionne une production télévisée spécialisée dans les questions familiales et sociales, ainsi que la promotion des sujets d’unité nationale pour servir la paix civile et la cohésion sociale au sein de la communauté.

Parmi ses objectifs, poursuit-t- elle, figure le traitement des sujets éducatifs et pédagogiques d’un point de vue social, en mettant l’accent sur la fourniture de contenus destinés aux familles. De plus, la chaîne vise l’utilisation des technologies de l’information pour lutter contre la délinquance juvénile, la criminalité, la toxicomanie et sensibiliser à l’importance de l’éducation préscolaire pour le développement des enfants et préparer leur accès à l’école républicaine.

La ministre a souligné que la chaine axera également sur des questions sociales telles que la protection de l’enfance, la lutte contre la violence et la discrimination envers les femmes. De plus, la chaîne mettra en lumière les actions et la performance du département de l’Action sociale, de l’Enfance et de la Famille.

En réponse à une question relative à la prise en charge des catégories sociales atteintes de maladies chroniques, elle affirmé que son département contribue aux efforts gouvernementaux dans ce sens, en ciblant la prise en charge de 900 patients dialysés sur les 1200 en Mauritanie. Les 300 restants étant pris en charge par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.

Par ailleurs, la ministre a noté que son département a pris récemment l’initiative de fournir des médicaments gratuits à cette catégorie de patients, à travers la mise en place de quatre pharmacies dédiées aux patients dialysés au niveau de certains centres hospitaliers en collaboration avec le ministère de la Santé. A cela s’ajoute, conclut-elle, une aide financière mensuelle de 15 000 MRO versée à ces personnes.

AMI