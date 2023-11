Désignation d’un nouveau membre du Comité directeur de la CENI.

La Présidence de la République a rendu public vendredi un décret en vertu duquel M. Habib Mouhada Hemdeit est désigné, après accomplissement des procédures légales y afférentes, membre du Comité directeur de la Commission Nationale Électorale Indépendante (CENI).

Il est à noter que le Comité directeur est l’organe de conception, d’orientation et de décision de la CENI.

Il est connu sous le nom de « Conseil des Sages » et il est composé de 11 membres nommés sur propositions de la majorité et de l’opposition.

Leur mandat est de cinq ans, irrévocable et non renouvelable. Le Comité directeur est présidé par le membre le plus âgé qui préside la Commission électorale nationale indépendante.

Le Président de la CENI est le directeur administratif de la CENI. Il a autorité sur tout le personnel technique et administratif. Il est l’ordonnateur budgétaire de la CENI.