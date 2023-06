Désert : Promotion tourisme en Mauritanie

L’appel du désert très fort ce sentiment complexe répond sans doute à un besoin de nature, de pureté de la part des populations urbaines qui, ne serait ce que quelques jours, veut s’échapper à l’oppression de la vie citadine. Il est des pays conquis aux voyageurs, offerts aux touristes, où le seul effort requis est de s’allonger sur le sable, ou le changement admis est une affaire de centigrades.

La Mauritanie n’est pas de ceux-là, pour s’y rendre, pour la vivre, et la visiter, l’humilité et le respect de soi et des autres sont des viatiques autrement plus importants que le culte de l’exotisme.

La Mauritanie en somme se mérite.

Situé à l’extrémité du Sahara dont les immenses étendues de sable viennent mourir dans l’océan Atlantique, la Mauritanie présente un cadre exceptionnel pour un tourisme sélectif de qualité. Terre de contrastes marqués dans la nature comme dans la société, carrefour des civilisations, elle ne vous laisse jamais indifférent pays désertique émaillé d’Oasis, véritables îlots de vie et de fraîcheur.

La Mauritanie constitue l’un des rares lieux ou l’on vit en symbiose avec la nature. Îlots rocheux, navigation sur les regs, écrivains, poètes ou voyageurs ont toujours comparé le désert à la mer, mais c’est en Mauritanie que nous verront réellement se marier, les deux immensités du Sahara et de l’océan Atlantique.

Sahara, pays d’aventure et de rêve, mais de dures réalités.

Ceux qui vous guideront à travers ces lointaines contrées, d’oueds en garais, de Guelb en canyons, sont nés dans cet immense univers. Leurs connaissances du terrain, des points d’eau, de la faune et de la flore est parfaite, et ils feront tout pour vous apporter un maximum de plaisir et de bien-être. Les paysages sont extrêmement variés, les contrastes envoûtants.

Le touriste, qu’il soit scientifique, chercheurs, étudiant ou simplement à la recherche d’aventure y trouver satisfaction. Lorsque vous arrivez au Sahara, pour la première fois ou la deuxième fois, vous remarquerez immédiatement la paix qui y règne. Un silence absolu, incroyable, prédomine à l’extérieur des villes, et à l’intérieur même, dans les lieux agités comme les marchés, l’air a quelque chose d’assourdi, comme si le calme était une force consciente qui, refusant l’intrusion du bruit, le réduit et le dissipe aussitôt.

Et puis, il y a le ciel, à côté duquel tous les autres ciels ne sont que pâles essais solides et lumineux, il est toujours le point central du paysage. Au couchant, l’ombre incurvée, précise de la terre monte rapidement de l’horizon y découpant une zone claire et une zone sombre.

Quand toute la clarté du jour a disparu, et que l’espace est rempli d’étoiles, le ciel est toujours d’un bleu brûlant, intense, très foncé au Zénith et plus clair en direction de la terre, si bien que la nuit ne devient jamais noire.

Vous franchissez la porte du fort ou de la ville, vous dépassez tous les chameaux couchés à l’extérieur, et vous vous éloignez vers les dunes pierreuses, et vous restez un moment seul. Bientôt soit vous frissonnez et retournez en toute hâte à l’intérieur des murs, soit vous restez là, et vous vous laissez gagner par quelque chose de très particulier, que ceux qui vivent dans cette région connaissent, et que les Français appellent le baptême de la solitude, c’est une sensation unique, qui n’a rien a voir avec le sentiment d’être seul.

Car le lieu dispose d’une mémoire, dans un paysage entièrement minéral, éclairé par les étoiles comme par des feux, même la mémoire disparaît, il ne reste que votre respiration et les battements de votre cœur. Un processus de réintégration de soi étrange, qui n’a rien d’agréable, commence en vous, et vous avez le choix entre combattre et tenir à rester la personne que vous avez toujours été ou bien lui laisser libre cours, car personne, après un certain temps au Sahara, n’est plus tout à fait le même.

Tourisme saharien et culturel

Ce type de tourisme est largement praticable dans le pays en raison de l’existence des étendues de sable parsemées de dunes ou la présence des sites historiques d’oasis et de palmeraies offre un panorama attrayant.

Ce concept a une double signification dans le pays. Par rapport au passé, il existe des vestiges culturels classés patrimoines de l’humanité comme la ville de Chinguetti dans le nord de la Mauritanie, des fonds documentaires riches traitants de sujets variés de savoir, de peintures rupestres qui constituent une richesse susceptible d’être exploitée comme un produit touristique intéressant pour une clientèle particulière et ciblée.

Tourisme balnéaire et fluvial :

Doté d’un littoral de 700 km, la Mauritanie offre des plages, des baies, des caps et des possibilités de pêche sportives, de surf casting, etc… Le fleuve offre un tourisme de croisière recherché et la chasse peut être pratiquée.

Tourisme écologique :

La Mauritanie offre des sites écologiques dont les plus importants sont le banc d’Arguin, un endroit désertique, est un véritable paradis naturel, à la fois maritime et ornithologique. Chaque année, plusieurs millions d’oiseaux, venus d’Europe, de Sibérie, de Scandinavie, arrivent pour y passer l’été au chaud fuyant l’hiver en Europe.

Le banc d’Arguin est devenu un parc national en juin 1976, puis en 1986, une fondation internationale a été créée dans le but de faciliter et de coordonner le travail des équipes scientifiques. Enfin, l’Unesco l’a inscrit au patrimoine mondial, en février 1989.

Baignée par l’océan Atlantique sur plus de 700 km de plage vierges au sable fin doré, la Mauritanie bénéficie d’un climat côtier doux durant toute l’année

Abdoulaziz DEME

07 Juin 2023