Désaccord entre les opposants sur le choix des membres de la Ceni

Le pôle d’opposition dans la concertation politique n’a pas réussi à s’entendre sur les critères du choix dans ses rangs des 5 membres de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

Deux parties se trouvent dans une impasse dans la quête de ce consensus propre au bloc de l’opposition, ont affirmé des sources à Essahraa Online.

L’un des camps antagonistes trouve que les personnalités à choisir doivent être purement politiques et représenter les partis, qu’il n’y a pas de personnalités politiques nationales indépendantes, que l’indépendance n’existe pas et qu’en conséquence, ils doivent être des représentants des partis.

L’autre camp souligne que la Ceni est appelée « indépendante », disant que l’indépendance n’a pas de lien avec les partis politiques.

Les défenseurs de cette option estiment que la Ceni démissionnaire était politique et que tous s’accordent à dire qu’elle n’a pas satisfait leurs revendications en leur qualité de partis d’opposition, et même plus, pensent qu’elle ramènera l’opération politique au pré carré d’antan.

La récente réunion du ministère de l’Intérieur avec les partis politiques avait donné aux deux pôles d’opposition et de la majorité ce week-end pour présenter leurs propositions relatives à leur représentation au sein de la Ceni.

Source: essahraa