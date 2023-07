Des trafiquants d’êtres humains arrêtés devant Puerto Chiapas.

– Ils ont transporté 22 migrants illégaux dont 19 mauritaniens.

Le procureur général de la République (FGR), par l’intermédiaire du bureau du procureur régional spécialisé de contrôle (FECOR) du Chiapas, a obtenu d’un juge de contrôle, un lien vers le procès contre deux personnes qui ont été arrêtées alors qu’elles transportaient des sans-papiers dans deux bateaux.

Le lien a été obtenu par la commission de migration probable dans sa modalité de transport de plusieurs étrangers à travers le territoire national, afin d’obtenir indirectement un profit, afin d’échapper à l’examen de l’immigration.

Selon le dossier d’enquête, les accusés ont été arrêtés aujourd’hui par des éléments du secrétaire à la marine (Semar) au large de Puerto Chiapas, qui ont été transportés dans deux petits bateaux et à l’intérieur de ceux-ci se trouvaient 22 étrangers : 19 d’entre eux de Mauritanie, un d’Érythrée, un Hondurien et un Équatorien sans justifier de leur séjour légal dans le pays.

En raison de ces faits, le ministère public fédéral (MPF) a présenté les preuves au juge de l’affaire, qui a déclaré la détention légale et a lié Rafael « S » et Edgar « P » au processus, qu’il a imposé à titre conservatoire la présentation périodique devant cette autorité, interdiction de quitter le territoire sans autorisation et de cohabiter avec les victimes, les lésés et/ou les témoins, outre un délai de deux mois pour clore l’enquête.