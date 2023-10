Des personnalités saluent l’attribution du prix Nobel de la Paix à Narges Mohammadi.

Des personnalités politiques telles que le secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, et le président français Emmanuel Macron, ont salué vendredi l’attribution du prix Nobel de la Paix à la militante et journaliste iranienne Narges Mohammadi.

L’attribution de ce prix à Narges Mohammadi, distinguée pour son combat contre l’oppression des femmes, représente un « hommage à toutes (celles) qui se battent pour leurs droits au péril de leur liberté, de leur santé et même de leur vie », a réagi Antonio Guterres.

Le secrétaire général de l’ONU en a également profité pour rappeler que « les droits des femmes et des filles font face à un fort recul, y compris à travers la persécution des défenseurs des droits des femmes, en Iran et ailleurs ».

De son côté, Emmanuel Macron a salué un « choix très fort », à l’issue d’un sommet européen informel à Grenade, dans le sud de l’Espagne.

Dans un communiqué séparé, la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, Anne-Claire Legendre, a exhorté « à sa libération immédiate », avant de rappeler que la France et l’Allemagne lui avaient décerné en 2021 le Prix franco-allemand des droits de l’homme.

Les États-Unis ont, eux aussi, tenu à saluer le « courage » de la militante. « Narges Mohammadi est une héroïne pour tant de gens en Iran et à travers le monde. Aujourd’hui le monde entier reconnaît d’une seule voix son courage », a déclaré l’émissaire américain pour l’Iran, Abram Paley, dans une publication sur X, anciennement Twitter.

Narges Mohammadi est actuellement emprisonnée dans la capitale iranienne Téhéran, après avoir pris part au soulèvement « Femme, Vie, Liberté ». Ce mouvement dénonçait la situation des femmes iraniennes après la mort de Mahsa Jina Amini, une jeune fille arrêtée en septembre 2022 à Téhéran pour ne pas avoir porté son voile correctement.

