Des partis mauritaniens discutent avec une délégation sahraouie

Des partis mauritaniens passent en revue avec une délégation sahraouie les développements de la question sahraouie.

NOUAKCHOTT – Des partis politiques mauritaniens ont reçu, la semaine dernière, une délégation du Sahara occidental avec laquelle ils ont passé en revue les derniers développements de la question sahraouie et les relations bilatérales entre les partis politiques mauritaniens et le Front Polisario.

Selon l’Agence de presse sahraouie (SPS), le président du parti mauritanien l’Union des forces du progrès (UFP), Mohamed Ould Mouloud a reçu, vendredi soir au siège du parti à Nouakchott, une délégation sahraouie conduite par le ministre de l’Intérieur, membre du secrétariat national du Front Polisario, Mansour Omar.

L’audience qui s’est déroulée en présence du secrétaire général, et du membre de la commission centrale du parti, respectivement Mamadou Diop et Mohamedou Naji, a porté sur les derniers développements de la question sahraouie et les moyens de promouvoir les relations de l’UFP avec le Front Polisario.

La délégation sahraouie a également été reçue par les vice-présidents du parti mauritanien du Rassemblement national pour la réforme et le développement, Lahbib Ould Hamdit, Yahia Ould Boubekeur.

La rencontre a porté sur les relations bilatérales unissant le parti politique mauritanien au Front Polisario, et nombre de questions régionales et internationales d’intérêt commun.

La délégation sahraouie est composée du membre du secrétariat national du Front Polisario, ministre de l’Intérieur, Mansour Omar, du membre du secrétariat national, commandant de la deuxième région militaire, Hamma Malou, et ministre conseiller à la présidence de la République, Salek Bih.

La même délégation a été reçue, jeudi au palais présidentiel à Nouakchott, par le président mauritanien, Mohamed Ould el Ghazaouani, à qui elle a remis une lettre de son frère le président de la RASD, secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, sur les relations entre les deux pays et les développements de la question sahraouie notamment au niveau de l’ONU.

