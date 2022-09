Le Président de la République reçoit un message écrit du Président de la République Arabe Sahraouie

Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a reçu un message écrit du Président de la République Arabe Sahraouie Démocratique, Son Excellence, Brahim Ghali.

C’était au cours d’une audience que Son Excellence le Président de la République, a accordée aujourd’hui jeudi, au palais présidentiel à Nouakchott, au ministre sahraoui de l’intérieur, M. Omar Mansour, envoyé spécial du Président de la République arabe sahraouie.

Le ministre sahraoui de l’Intérieur a déclaré à l’agence mauritanienne d’Information à sa sortie d’audience, qu’il est honoré d’avoir été reçu par Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, auquel il a remis un message de son frère et ami, M. Brahim Ghali, Président de la République Arabe Sahraouie Démocratique, concernant l’évolution de la question sahraouie à la lumière des efforts de l’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations Unies, qui a effectué une tournée au cours des dernières semaines à l’intérieur de la région.

Il a indiqué que cette entrevue a été l’occasion d’écouter les conseils de Son Excellence, le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, sur cette question qui s’inscrit dans le cadre des relations fraternelles et de bon voisinage entre les deux pays frères, et les consultations des leurs dirigeants sur les questions d’intérêt régional.

L’audience s’est déroulée en présence, côté mauritanien, du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, et du directeur de cabinet de la Présidence de la République, M. Ismail Ould Cheikh Ahmed, et Côté sahraoui, du ministre conseiller, M. Saleck Bebih, et du commandant de la deuxième région, M. Hamma Malou.