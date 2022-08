Des ministres visitent l’opération d’évacuation des eaux de pluies

Une délégation interministérielle visite l’opération de dégagement des eaux de pluies

On Août 13, 2022

Le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, M. Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, a visité samedi, en compagnie du ministre du pétrole, des mines et de l’énergie, M. Abdesselam Ould Mohamed Saleh, ministre de l’hydraulique et de l’assainissement par intérim, l’opération d’évacuation des eaux de pluie dans certains quartiers des moughataas de Sebkha, Riyad et Dar Naim.

Au cours de la visite, le ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation a insisté sur la nécessité d’accélérer l’exécution du plan d’intervention mis en place par le comité interministériel chargé des urgences, sur orientation du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et de mettre fin au phénomène des eaux stagnantes étant donné leurs conséquences nuisibles sur la santé des populations.

Opérations d’évacuation des eaux de pluies

La délégation a entendu, au cours des différentes étapes de la visite, des explications détaillées sur les opérations de dégagement en cours et leurs résultats positifs attendus sur les habitants.

Il est à noter que les autorités administratives, en collaboration avec les équipes de l’Office national d’assainissement, ont œuvré très tôt pour dégager les eaux des rues après les pluies qu’ont connues les trois wilayas de Nouakchott, vendredi soir.

Les opérations de dégagement des eaux se poursuivent toujours dans les lieux où les pluies ont occasionné des mares, notamment devant les hôpitaux, les locaux administratifs, les carrefours et dans certains quartiers.

Au cours de cette visite, la délégation interministérielle était accompagnée du secrétaire général du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, des 3 walis de Nouakchott, de la présidente du Conseil régional de Nouakchott et des représentants des autorités administratives et sécuritaires.