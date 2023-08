Des milliers de Mauritaniens se dirigent vers les États-Unis grâce à des itinéraires circulant sur les réseaux sociaux

CINCINNATI (AP) – Des milliers de migrants du pays d’Afrique de l’Ouest de la Mauritanie sont arrivés aux États-Unis ces derniers mois le long d’une nouvelle route vers le Nicaragua et à travers la frontière sud. Auparavant, les personnes fuyant la Mauritanie entraient via le Brésil et empruntaient des passages dangereux dans la jungle, ou risquaient leur vie en bateau vers l’Europe. L’itinéraire vers le Nicaragua ne nécessite pas de visa. Ce fait circule sur TikTok, où les agences de voyages et les guides touristiques annoncent des forfaits de voyage. De nombreux Mauritaniens disent que c’est ainsi qu’ils ont appris la route.

Certains disent qu’ils fuient le racisme anti-Noir du gouvernement dirigé par les Arabes. D’autres espèrent des opportunités économiques. Après s’être rendus à la frontière, beaucoup se dirigent vers Cincinnati, où une petite communauté mauritanienne dynamique les accueille.