Des membres du gouvernement ont commenté ce mardi, les résultats du conseil des ministres

Mardi après-midi, les membres du gouvernement ont commenté les résultats d’une réunion du Conseil des ministres tenue plus tôt dans la matinée. Il s’agit des ministres du Pétrole, de l’Énergie et des Mines, porte-parole du gouvernement, M. Nany Ould Chrougha, et, des Finances, M. Isselmou Ould Mohamed M’Bady.

Dans son discours introductif, le porte-parole a déclaré que le Conseil avait examiné et approuvé les projets de loi liés à la loi de finances initiale 2024, ainsi que les communications. Il a ensuite demandé au ministre des Finances de fournir davantage de détails.

Dans son discours, le ministre des Finances a expliqué que le projet de loi de finances initial s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des actions gouvernementales qui permettront d’accélérer la mise en œuvre du plan d’action de la Stratégie de Croissance Accélérée et de Prospérité Partagée (SCAPP).

Il a souligné que le projet de loi équilibre les recettes et les dépenses, s’élevant à 108.129.8571.730 ouguiya par rapport à la loi de finances rectifiée en 2023, cela représente une augmentation de 1,7%.

Interrogé sur les réductions de dépenses, le ministre des Finances a évoqué un retour à la normale. Selon lui, ces dernières années, le gouvernement a dû prendre des mesures d’urgence pour contenir l’impact des crises (coronavirus, etc.) sur la population.

Il a toutefois assuré que les dépenses d’investissement continueraient à améliorer les conditions de vie de la population. Par ailleurs, sa part a augmenté pour atteindre 43,42 milliards d’Ouguiya dont la grande majorité (73%) provenait des ressources intérieures. En 2023, ce nombre sera de 41,52 milliards.

Répondant à une question sur la gestion des fonds, le ministre a déclaré que le budget est la déclinaison financière de plans d’action déjà établie. Il souligne que son utilisation est réglementée et que des mécanismes internes, pour contrôler l’utilisation des ressources. De plus, des entités indépendantes effectuent régulièrement des inspections.

Intérrogé par mes soins sur le ratio utilisé sur le PIB pour contenir l’endettement et soutenir le developpement, le ministre a indiqué que notre dette est moderée en raison de l’assinissement des finances publiques, d’une politique de résilience réussie et de la mobilisation des recettes.

Le porte-parole du gouvernement a déclaré que les données actuelles suggèrent que l’activité dans les champs gaziers de la région du Grand Tortue commencerait effectivement d’ici la fin du premier trimestre 2024. Selon lui, ces données sont actuellement obtenues auprès d’opérateurs comme BP, Kosmos et la Société Mauritanienne des Hydrocarbures.

Le porte-parole du gouvernement a conclu en évoquant la participation de la Mauritanie à la 39ème Conférence internationale du pétrole « ADIPEC 2023 » à Abou Dhabi, qui rassemble les acteurs clés du secteur énergétique autour d’actions de réduction des émissions de carbone à travers le monde.

Sur la question palestinienne, le porte-parole du gouvernement a soutenu la déclaration du ministère des Affaires étrangères. Il a réitéré le soutien de la Mauritanie à la Palestine et à la résolution pacifique du conflit à travers la création d’un État palestinien indépendant avec la ville sainte avec Al-Qods-Est comme capitale, concrétisant les résolutions des Nations Unies et l’Initiative de paix arabe, qui demeure, avec toutes ses composantes et sa chronologie naturelle, un référentiel politique et juridique et une occasion historique pour rétablir la paix.

avec AMI

