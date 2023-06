Des magistrats affectés à la Cour des comptes prêtent serment.

Nouakchott

le 8 Juin 2023

Le Président de la Cour des Comptes, M. Hamid Ahmed Taleb, a présidé jeudi, dans la salle d’audience de la Cour à Nouakchott, une séance consacrée à la prestation de serment de 21 magistrats affectés à la Cour des comptes.

La séance a été marquée par la lecture par le Secrétaire Général de la Cour des Comptes, M. El-La Ould Mohamed Amar, du contenu des décrets portant nomination des magistrats concernés.

Par la suite, le Commissaire du Gouvernement près la Cour des Comptes, M. Mohamed Ould Tijani a demandé à l’auguste Cour d’accepter le serment desdits magistrats.

Ces magistrats ont prêté le serment suivant : « Je jure par Allah, l’Unique, d’exercer mes fonctions en toute honnêteté, et en toute impartialité dans le respect de la constitution et des lois, de préserver le secret des délibérations, et d’agir comme un juge honnête et dévoué.

Après la prestation de serment, le président de la Cour des comptes a déclaré les magistrats intéressés investis dans leurs nouvelles fonctions à la Cour des comptes.

Les travaux de la séance se sont déroulés en présence des principaux collaborateurs du président de la Cour des comptes.