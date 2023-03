Des femmes debout font asseoir le président du parti RFD!

Elles ont interverti la tendance pour être débout et comme le veut la tradition l’homme est debout et les femmes sont assises. Le président du parti RFD n’avait pas le choix. Il a anticipé de s’asseoir, espérons que les autres leaders des partis soient mieux assis !

Des femmes debout membres de la commission du plaidoyer du parti El Insaf « pour une forte présence des femmes dans les listes candidates aux prochaines élections 2023 » ont pu faire asseoir le président du parti RFD, Ahmed ould Daddah. Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir pour que les structures de pouvoir, la représentation et la pratique prouvent le dynamisme et la résistance du patriarcat.

Alors que de nombreuses lois visant à promouvoir l’égalité et à lutter contre les violences sexuelles et basées sur le genre ont progressivement reconnu les droits des femmes, de nombreuses inégalités persistent. Aujourd’hui encore, les femmes assurent encore l’essentiel des tâches ménagères et s’occupent des enfants et des parents âgés ; les femmes qui assument plus souvent la garde des enfants après un divorce ou une séparation se retrouvent souvent dans des situations très précaires ; elles sont les principales victimes des violences conjugales ; leur corps, leurs vêtements, leur apparence sont toujours contrôlés, notamment dans les lieux publics, les insultes et propos des hommes sont un rappel à l’ordre social.

Le Gouvernement du Premier ministre, Mohamed Ould Bilal Messaoud conscient de la situation a examiné et adopté aujourd’hui en Conseil des ministres un projet de décret portant création de l’Observatoire National des Droits de la Femme et de la Fille.