Des experts de l’ONU appellent au cessez-le-feu et avertissent Gaza que « le temps presse »

Les experts des Nations Unies ont appelé à un cessez-le-feu philanthropique à Gaza, affirmant que le temps presse pour le peuple palestinien, qui court un « risque sérieux de génocide ».

Près de quatre semaines de bombardements israéliens sur la bande de Gaza en réponse aux offensives menées par des hommes armés du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre ont tué plus de 9 000 personnes, insistent les responsables de la santé, dont beaucoup de femmes et d’enfants.

« Nous restons convaincus que le peuple palestinien court un risque sérieux de génocide », a déclaré jeudi le groupe d’experts, composé de sept rapporteurs spéciaux des Nations Unies, dans un communiqué. « Nous souhaitons un cessez-le-feu philanthropique pour garantir que l’aide parvienne à ceux qui en ont le plus besoin. »

Les experts ont également exprimé leur « consternation croissante » face aux frappes aériennes israéliennes depuis mardi soir le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de Gaza – des frappes qui auraient tué et blessé des centaines de Palestiniens – et ont qualifié de violation flagrante du droit international.

Ils ont partagé qu’ils étaient préoccupés par la sécurité des travailleurs des Nations Unies et des organisations philanthropiques, des installations médicales et des établissements d’enseignement qui hébergent des personnes à Gaza, ainsi que par la sécurité des publicistes, des professionnels des médias et des membres de leurs familles.

La mission israélienne auprès des Nations Unies à Genève a déclaré qu’elle préparait une réponse aux remarques des experts.

La Cour pénale internationale définit le crime de génocide comme la volonté correspondante de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux au moyen de la liquidation de ses membres ou par toute autre méthode, y compris l’imposition de restrictions. visant à empêcher les naissances ou le transfert forcé d’enfants d’un groupe à un autre.

Le 28 octobre, Craig Mockiber, Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies, a écrit au Haut-Commissaire aux droits de l’homme, Volker Turk, en disant : « Nous voyons un génocide se dérouler sous nos yeux, et l’Organisation que nous servons semble impuissante à l’arrêter. »

Le bureau des droits de l’homme des Nations Unies a déclaré que le départ à la retraite prévu de Mohiber était entré en vigueur cette semaine et que ses opinions étaient « personnelles » et ne reflétaient pas celles du bureau.

Les flux d’aide vers Gaza ont été étouffés depuis qu’Israël a commencé à bombarder cette enclave densément peuplée, les groupes philanthropiques insistant sur le fait qu’elle est loin de répondre aux besoins de la population.

« La situation à Gaza s’approche d’un point de basculement catastrophique », ont déclaré les experts des Nations Unies, ajoutant que les habitants de Gaza se retrouvent avec peu d’eau, de médicaments, de carburant et de fournitures essentielles, tout en étant confrontés à des risques sanitaires.

Ils ont également montré de cette manière les complices d’Israël, qui, selon eux, « sont responsables et devraient travailler en ce moment pour empêcher leur plan d’action désastreux ».

« Nous appelons Israël et ses alliés à accepter un cessez-le-feu immédiat », ont déclaré les experts des Nations Unies. « Nous sommes à court de temps. »

Source : aljazeera.com