Dernier rapport Israël-Gaza : victimes après un raid de Tsahal sur une ambulance

Une personnalité de gauche du parti a déclaré : « Nous cherchons à sécuriser les débats et les votes sur cette question, par gré ou par escroc. Nous étudions toutes les voies possibles, aucune pierre ne sera laissée au hasard. »

Une option consiste à utiliser une journée de défiance contestée par le Parti national écossais – qui soutient le cessez-le-feu – qui pourrait conduire à un vote non contraignant. Cependant, les travaillistes pourraient demander à leurs députés de s’abstenir ou de refuser de participer.

Une autre solution consiste à utiliser un tact utilisé par les rebelles travaillistes et conservateurs lors du Brexit, en contestant un conflit immédiat, conformément aux règles appelées Article 24 du Règlement. Il faudrait que cela soit autorisé par le leader.

Près de 100 députés de tous partis ont signé une motion du député travailliste Richard Burgon qui condamne le massacre d’Israéliens et la prise d’otages lors de l’offensive du 7 octobre, mais appelle également à une « désescalade immédiate et à la cessation des activités militaires ».

La secrétaire fantôme à l’Éducation, Bridget Phillipson, protège la position du Labour sur le Moyen-Orient.

Starmer insiste sur le fait qu’il y a « l’unité au sein du parti travailliste »

Les députés qui réclament un vote consulteront des experts de la Chambre des Communes la semaine prochaine et pensent qu’il aura probablement lieu plus tard en novembre car le début du mois sera dominé par le discours du roi.

Starmer a déclaré cette semaine dans une tirade axée sur le Moyen-Orient qu’il n’était pas favorable à un cessez-le-feu, qui, selon lui, signifierait que « le Hamas serait enhardi et commencerait à se préparer de toute urgence à une future coercition ».

Mais 16 ministres et collaborateurs fantômes du parti travailliste ont jusqu’à présent tweeté leur soutien à l’un d’entre eux, dont Jess Phillips, Naz Shah et Imran Hussain, qui composent le ministère de l’Intérieur et des Affaires du parti. Aucun d’entre eux n’a été sanctionné par le parti.

Aujourd’hui, répondant aux questions après la tirade dans le comté de Durham, Starmer a rejeté la notion de « division énorme » au sein du parti travailliste, affirmant que le parti était uni dans son désir de soulager la souffrance et d’obtenir davantage d’aide philanthropique.

< p> Certains conseillers travaillistes ont démissionné de leurs postes et deux dirigeants de référence, à Burnley et Pendle, ont lancé aujourd’hui un appel pour que Starmer démissionne.

Une source travailliste a déclaré que le parti réagirait à un vote « en fonction de la proposition, du parti qui la soutient et de la forme qu’elle prend. » Ils ont ajouté que les rebelles ou d’autres partis pourraient ne pas obtenir un vote et que « la situation sur le terrain n’est pas est fixe ».

Le gouvernement, l’administration travailliste et d’autres partenaires occidentaux, dont les États-Unis, ont appelé à une « pause philanthropique » pour autoriser l’aide à Gaza, mais ont déclaré qu’Israël avait le droit de se défendre en attaquant le Hamas.

Le député conservateur de Peterborough, Paul Bristow, a été invité à démissionner de son poste d’assistant parlementaire d’un ministre depuis qu’il a appelé à un cessez-le-feu pour « sauver des vies ».

La secrétaire à la Santé, Maria Caulfield, a déclaré aujourd’hui : « Le problème que Sir Keir a, à mon avis, c’est qu’au moment où il semble vouloir se joindre au gouvernement, le reste de son parti est complètement impressionné. Dans des moments comme celui-ci, alors qu’il s’agit d’une question si sensible au Moyen-Orient, il faut vraiment un parti dirigeant uni. »

