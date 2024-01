Déplacement de Faure Gnassingbé chez Mohamed El Ghazouani

Faure Gnassingbé chez Mohamed El Ghazouani

Le chef de l’État togolais, Faure Gnassingbé, a entrepris une visite de travail et d’amitié en Mauritanie lundi. Cette courte escale à Nouakchott a été l’occasion pour le président togolais et son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheihk El Ghazouani, de consolider les liens qui unissent leurs deux nations.

Au cours de cette visite, les deux dirigeants ont minutieusement examiné l’état actuel de leur coopération bilatérale. Ils ont partagé leur vision commune et identifié des voies et moyens pour intensifier et développer davantage leurs relations, en mettant l’accent sur divers domaines stratégiques.

Le Togo et la République Islamique de Mauritanie maintiennent depuis longtemps des relations d’amitié et de coopération solides. Cette visite marque un jalon dans l’histoire de ces liens privilégiés. Les deux présidents ont manifesté leur engagement à renforcer ces relations et à les diversifier pour répondre aux défis contemporains.

2e visite de Faure Gnassingbé chez El Ghazouani

La coopération entre le Togo et la Mauritanie s’étend à plusieurs secteurs, dont l’économie, la santé, l’éducation, et bien d’autres. En réaffirmant leur volonté de collaboration, Faure Gnassingbé et Mohamed Ould Cheihk El Ghazouani ont souligné l’importance de mutualiser leurs ressources et expertises pour favoriser le développement harmonieux de leurs nations respectives.

Les enjeux économiques, sociaux, et géopolitiques de la région exigent une coopération renforcée entre les nations. Cette rencontre témoigne donc de la volonté des dirigeants togolais et mauritanien de travailler ensemble pour relever ces défis.

Rappelons que cette visite du président Faure Gnassingbé en Mauritanie intervient après sa dernière visite en octobre 2021. Depuis lors, les relations entre les deux pays ont continué de se développer, marquées par une collaboration étroite et fructueuse.

Source: togobreakingnews.info