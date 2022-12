Départ pour la Centrafrique d’un nouveau contingent de gendarmes mauritaniens pour le maintien de la paix.

Un 13ème contingent de la gendarmerie nationale a quitté Nouakchott dans la nuit de mardi à mercredi à destination de la ville d’Apraia, en Centrafrique pour servir sous la bannière des nations unies dans le cadre du maintien de la paix dans ce pays.

Ce contingent qui remplacera le précédent est constitué de 180 éléments dont 11 officiers, 32 sous-officiers et 137 gendarmes, répartis en des formations opérationnelles, médicales et logistiques.

Ce contingent a suivi ces derniers mois des entraînements intensifs sur ses nouvelles tâches dans les opérations de maintien de l’ordre, de protection des personnes et des biens, de sécurisation et de protection des bâtiments des agences onusiennes, des sièges gouvernementaux et des hautes personnalités, et à répondre aux demandes de secours et l’aide humanitaire dans un pays trouble.

Source: Sahara medias