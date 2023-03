Démission de l’ex député INSAF de M’Bagne : Hamza Thiam dément

Depuis quelques jours des rumeurs circulant à M’Bagne, sur les réseaux sociaux et dans les salons de Nouakchott font état de la démission de l’ex député de M’Bagne, M. Cheikh Oumar Dia et de son frère Hamza Thiam du parti INSAF. Le premier n’a pas été reconduit alors que les structures locales du parti avaient proposé la reconduction des deux députés sortants. Pis, ils sont suspectés d’avoir pris langue avec un parti de la majorité présidentielle pour le candidater aux législatives.

Face à ces rumeurs qui enflent, son frère Hamza Thiam, directeur de la SAFA et membre de la coordination régionale du Traza a tenu à apporter un démenti cinglant à « ces allégations ». Pour ce leader politique de Niabina dont le rôle a été déterminant dans le succès du méga meeting de INSAF, le 25 décembre à M’Bagne, « notre engagement et notre soutien au président de la République et à son programme demeurent intacts, nous plaçons les intérêts du département de M’Bagne et de la Mauritanie au dessus de nos intérêt personnels ; nous restons fidèles et loyaux au parti INSAF et nous le démontrerons, lors de élections en vue. Nous ne ménagerons aucun effort pour la victoire du parti au niveau du département de M’Bagne et rien ne nous déviera de cet objectif. A cette occasion, nous invitons les élus, les cadres, les militants et sympathisants du parti à se mettre au travail et à ne pas céder à la diversion. Les gesticulations et désinformations ne prospéreront pas. »

Source: le Calame