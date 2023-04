Démenti de l’ambassade de Turquie à Nouakchott

L’ambassade de Turquie à Nouakchott dément « les allégations selon lesquelles des pêcheurs turcs auraient fini le poisson »

L’ambassade de Turquie à Nouakchott a démenti les affirmations circulant sur les réseaux sociaux et les sites d’information selon lesquelles « les pêcheurs turcs finissaient le poisson en Mauritanie ».

Dans une déclaration écrite faite par l’Ambassade, « Il est observé que ces derniers jours, des allégations infondées, mensongères et délibérées ont été faites par divers groupes selon lesquels des pêcheurs turcs ont fini le poisson en Mauritanie » .

Dans le communiqué, il a été indiqué que les pêcheurs turcs en Mauritanie opèrent au su des autorités officielles du pays, en accomplissant les formalités officielles nécessaires, et en se conformant strictement aux réglementations internes des autorités mauritaniennes compétentes dans ce domaine, telles que les limites de tonnage et des restrictions sur la zone de pêche interdite.

« Les pêcheurs turcs contribuent de manière significative au transfert du poisson congelé pêché en Mauritanie vers le monde entier, et à la production industrielle et à la vie économique locale en approvisionnant en poisson les usines implantées à Nouadhibou dans cette zone. On constate que les armateurs mauritaniens préfèrent travailler avec les Pêcheurs turcs au port de Tanit en Turquie.

D’autre part, près de 40 navires de pêche turcs créent tous des opportunités d’emploi pour de nombreux Mauritaniens et versent des salaires importants. De plus, en raison de la responsabilité sociale, bien qu’il n’y ait aucune obligation légale, nos citoyens enseignent la gestion et la gestion des navires aux citoyens mauritaniens sur chaque navire de pêche turc sur la côte mauritanienne et contribuent au développement de la pêche dans le pays à cet égard.

Les pêcheurs turcs en Mauritanie, en particulier dans la ville de Nouadhibou, sont la source de revenus de nombreuses personnes dans des sous-branches telles que l’approvisionnement, l’agence et la traduction, et sont constitués de nos citoyens qui ont acquis une place importante dans la société mauritanienne et ont démontré leur prestige avec leurs relations sociales.