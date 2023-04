Démarrage de la campagne électorale du RFD

La campagne du RFD pour les élections municipales, régionales et législatives du 13 mai prochain a été lancée jeudi à 23h59 mn à partir du siège central du parti à Nouakchott.

Dans son mot à cette occasion, le président du parti, M. Ahmed Ould Daddah, a déclaré que le RFD a toujours contribué, avec diligence et sincérité, à la préservation de la sécurité et de la stabilité du pays, et a constamment travaille, avec dévouement, pour le renforcement de l’unité nationale, de la cohésion sociale et pour l’instauration de l’Etat de droit et de la démocratie.

Enfin, le président du RFD a appelé les militants et sympathisants du RFD et l’ensemble du fier peuple mauritanien à faire preuve de responsabilité et de tolérance, à œuvrer, avec abnégation, pour le développement du pays, pour son unité et 1a cohésion, et de s’abstenir de tout ce qui pourrait nuire à sa sécurité et à sa stabilité.

La cérémonie a donné lieu à la présentation des programmes des candidats du parti sur les listes nationales.