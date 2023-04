Démarrage de la campagne électorale du parti Islah

Le parti Islah a lancé, vendredi à 0h00, dans la moughataa du Ksar, Nouakchott ouest, sa campagne électorale pour les élections législatives et municipales prévues le 13 mai. Prochain.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président du parti, M. Mohamed Ould Talebna, a confirmé que le parti Islah cherche à instaurer un État de droit et d’institutions et à lutter contre la corruption afin de réaliser le bienêtre des citoyens.

Il a indiqué que le parti se tient aux côtés de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, et œuvre à réaliser ses aspirations, ses idées constructives et les valeurs vertueuses auxquelles il appelle.

Il a ajouté que le parti Islah participe à tous les événements électoraux avec comme candidats des personnalités hautement qualifiées, qui se distinguent par leur intégrité et leurs mains propres, appelant les électeurs à juger leur conscience et à choisir qui les meilleurs et les mieux placés pour servir la Mauritanie.