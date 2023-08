Démarrage de la campagne agricole 20023 au Hodh Echarghi

Le wali du Hodh Echarghi, M. Isselmou Ould Sidi, a supervisé, samedi, depuis le barrage d’Oum Vnadech, dans la moughataa de Néma, le démarrage de la campagne agricole 2023 au niveau de cette wilaya.

A cette occasion, le wali souligné que toutes les zones aménagées seront exploitées par les agriculteurs et ceci indépendamment de la propriété traditionnelle, avertissant dans ce contexte que le monopole des terres agricoles n’est plus acceptable à la lumière des conditions internationales et régionales existantes qui imposent de compter sur les ressources propres pour atteindre l’autosuffisance.

Il a appelé à un retour à l’agriculture pluviale, qui a connu ces dernières années un recul en raison du vieillissement de la main d’œuvre et du manque de soutien public en sa faveur.

Il a indiqué que Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, tient à dynamiser cette agriculture pour son rôle central dans l’atteinte de l’objectif souhaité en matière d’autosuffisance en restaurant notamment le rôle de l’agriculture traditionnelle dans l’approvisionnement du pays en céréales traditionnelles et dans la lutte contre l’exode rural.

Il a expliqué qu’un pays dont la population ne s’appuie pas sur l’agriculture est vulnérable à la famine, rappelant qu’un important excédent en céréales a été réalisé dans la wilaya au cours de la dernière campagne, qui a permis de couvrir une grande partie des besoins locaux en céréales traditionnelles.

Dans ce cadre, il a appelé à davantage de résultats au cours de la campagne actuelle, conformément aux aspirations du gouvernement, soulignant que les autorités locales accompagneront cette campagne, aux côtés des départements techniques du ministère de l’Agriculture, dans la recherche de solutions aux problèmes posés.

Après la cérémonie de lancement de la campagne agricole au niveau de la wilaya, le wali a visité le site “Maqtaa Al-Abyad” dans la commune d’Oum Vnadech, où il a vérifié le degré de préparation et de volonté des agriculteurs à s’engager dans l’agriculture.

La cérémonie de lancement de la campagne s’est déroulée en présence du président du conseil régional de la wilaya du Hodh Charghi, M. Mohamedou Ould Tijani, et des autorités administratives et sécuritaires de la wilaya.

AMI