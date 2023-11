Défense: signature d’un projet de protocole d’accord entre la Mauritanie et l’Arabie saoudite

Un projet de mémorandum d’accord sur la sécurité et la défense civiles a été signé entre notre pays et l’Arabie saoudite en marge d’une réunion entre les représentants des ministères de l’intérieur des deux pays.

Le projet de mémorandum d’accord a été signé du côté mauritanien par le général Khattar Ould Mohammed Mbareck, Délégué général de la Sécurité civile et de la Gestion des Crises, et du côté saoudien par le Général Oumar ben Saleh Al-Zahrani, Conseiller du ministre de l’Intérieur du Royaume d’Arabie saoudite.

Le mémorandum contribuera à faire progresser la coopération entre les deux pays dans le domaine de la protection et de la défense civiles et donnera à la Délégation générale à la Sécurité civile et à la Gestion des Crises l’occasion de bénéficier de l’expérience pionnière de l’Arabie saoudite dans les domaines dans ce domaine, notamment dans ses aspects de partage d’expériences, de formation et de soutien logistique et technique.

AMI