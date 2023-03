Défense et sécurité: L’ASCE-LC et des pays du Sahel réfléchissent à la gestion des ressources

L’ASCE-LC et des pays du Sahel réfléchissent à la gestion des ressources dans les secteurs de la défense et de la sécurité.

Le Contrôleur général d’Etat de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC), Philippe Néri Kouthon Nion, à la tête d’une délégation constituée de chefs de délégation venus de la Suisse, du Mali, du Niger et de la Mauritanie, a été reçu en audience par le président de l’Assemblée législative de transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma, ce mercredi 15 mars 2023 à Ouagadougou.

L’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC), en partenariat avec le Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité de Genève (DCAF) organisent du 14 au 15 mars 2023 à Ouagadougou, une conférence régionale sur les meilleures pratiques en matière de gestion des ressources dans les secteurs de la défense et de la sécurité au Burkina Faso, au Mali, en Mauritanie et au Niger.

En marge de ladite conférence, le Contrôleur général d’Etat de l’Autorité supérieure de contrôle d’Etat et de lutte contre la corruption (ASCE-LC), Philippe Néri Kouthon Nion, a conduit une délégation constituée de chefs de délégation des pays prenant part à la conférence auprès du président de l’Assemblée législative de transition (ALT), Dr Ousmane Bougouma.

« Nous sommes venus ce matin pour présenter les chefs de délégation venus de la Suisse, du Mali, du Niger et de la Mauritanie au président de l’ALT. Présenter en résumé l’objet de cette conférence régionale qui vise à mieux impliquer les citoyens dans la gouvernance dans le domaine de la défense et de la sécurité.

Nous sommes venus également partager quelques expériences des différents pays qui sont parties prenantes de la conférence, mais aussi recueillir quelques éléments d’appréciation, des conseils ; parce qu’au niveau du Burkina, comme nous l’avions assisté à l’adoption du budget de l’Etat, près de 28% des crédits du budget sont réservés au secteur de la défense.

Donc, il y a automatiquement une éviction des dépenses de développement au profit de ce secteur. Ce qui signifie que le citoyen doit être impliqué dans la gouvernance du secteur de la sécurité. C’est aussi prendre des conseils et éventuellement avoir l’accompagnement de l’autorité et nous l’avions eu », a indiqué Philippe Néri Kouthon Nion.

Le Contrôleur général d’Etat a également fait savoir que les recommandations qui vont ressortir de cette conférence seront notifiées au président de l’ALT en vue soit des mesures à prendre pour accompagner pour plus de clarté, de transparence en matière de gestion des crédits au niveau du secteur de la sécurité.

Philippe Néri Kouthon Nion a par ailleurs rassuré de ce que les audits en cours vont bon train et les rapports y afférents seront transmis à qui de droit et rendus publics comme à l’accoutumée. « L’ASCE-LC est en train d’auditer l’armée. Nous avons audité le secteur de la sécurité, le ministère de la sécurité. Les rapports sont en cours de finalisation.

En temps opportun, avec la stratégie que nous avons adoptée, les rapports feront l’objet de restitution officielle pour permettre aux citoyens d’être imprégnés des constations faites en matière de gestion des finances publiques. Nous vous demandons de prendre patience et de nous laisser aller jusqu’au bout de la logique d’audit et lorsque le rapport sera produit, vous serez briffés dans les détails sur le contenu des constatations.

Si éventuellement des personnes sont visées, nous allons également exposer s’il y a des incidences financières tout comme nous l’avons fait pour les trois institutions la semaine dernière », a rassuré le Contrôleur général d’Etat.

Anne Bennett, la représentante du Centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité de Genève a fait savoir sa joie d’accompagner l’ASCE-LC et les autres pays dans ce processus d’amélioration de la gouvernance du secteur de la sécurité qui, de ses dires, passe par un partage d’expériences.

« Nous sommes présents au Burkina Faso pour faciliter ces échanges, apporter notre expérience suisse et d’autres ; comme on travaille dans plus de 70 pays dans le monde, on a aussi d’autres expériences qu’on peut apporter ici dans ces échanges », a aussi dit Anne Bennett.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

