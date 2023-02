DÉCRYPTAGE | Guerre en Ukraine: un basculement de l’ordre mondial.

Dans son discours ce matin du mardi 21 février, Vladimir Poutine a déployé une violente rhétorique anti occidentale et annoncé la suspension de sa participation au traité russo-américain sur le nucléaire. Le président américain lui doit s’exprimer à Varsovie. Joe Biden entend réaffirmer les valeurs de la démocratie et développer la vision du monde qu’il défend.

Des prises de parole qui interviennent alors qu’à Bruxelles comme à Washington on s’inquiète de plus en plus ouvertement d’une participation active de la Chine au conflit ukrainien.

La guerre en Ukraine bouleverse depuis un an les équilibres du monde. Et les pays du Sud observent ces changements avec une forme de distance, refusent en quelque sorte de choisir leur camp. La violation inacceptable de l’intégrité territoriale de l’Ukraine dénoncée par l’Occident n’est pour beaucoup qu’une nouvelle transgression de règles déjà bafouées à de multiples reprises. La guerre en Ukraine a révélé le fossé qui se creuse entre l’ouest et les pays du sud global, et c’est à ce fossé que l’on s’intéresse ce soir dans Décryptage.

Décryptage avec :

– Michel Duclos, ancien ambassadeur, conseiller spécial à l’Institut Montaigne, auteur de plusieurs ouvrages dont tout récemment, Guerre en Ukraine et Nouvel Ordre du Monde (éditions de l’Observatoire)

Par : Anne Corpet

