Déclaration du président du parti El-Insaf à Tiguint

Déclaration du président du parti El-Insaf, Mohamed Maelainine Ould Eyih à Tiguint

Après sa rencontre au siège central du parti avec les coordinateurs des campagnes du parti à Nouakchott et les candidats du parti au niveau de la capitale, ce soir le président du parti, Mohamed Maelainine Ould Eyih en compagnie du Premier ministre venu apporter main-forte, Mohamed Bilal Messoud a assisté à un dîner organisé par le candidat du parti au conseil régional du Trarza, M. Mohamed Ould Cheikh.

Ould Eyih a commencé sa déclaration lors de cette cérémonie en exprimant ses condoléances aux habitants de la wilaya après la grave blessure représentée par la mort du Président Mohamed Ould Brahim Seyid, de son épouse et de ceux qui sont morts avec eux dans ce douloureux accident, et à travers eux, il adresse ses condoléances à tous les Mauritaniens.

Dans son allocution, il a évoqué le rôle prépondérant joué par les militants du Parti dans la wilaya pour mener la scène dans ses différentes circonscriptions et réussir au premier tour.

Remerciant tous les militants d’avoir tracé un message de concorde et de discipline du parti, en présence de tous les candidats, accompagnés de leurs collègues qui aspiraient à se présenter aux élections et travaillaient collectivement main dans la main pour l’intérêt du parti.

Présentant une importante leçon de partisanerie et d’action politique collective, déclarant que cette image impeccable sera, sans aucun doute, présente et fortement dans les différentes wilayas du pays.