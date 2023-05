Le Premier ministre a effectué des prières funéraires pour l’âme de feu Mohamed Ould Brahim Ould Seyid.

Le Premier ministre a effectué des prières funéraires pour l’âme de feu Mohamed Ould Brahim Ould Al Seyid.

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, a rendu hommage à feu Mohamed Ould Brahim

Ould Seyid à la mosquée Ibn Abass de Ksar à Nouakchott, dimanche soir.

Des prières funéraires ont été organisées pour l’âme de M. Ould Seyid, décédé dimanche matin avec trois

de ses proches après un terrible accident de la route près de la commune de Tiguint au Trarza.

Les prières ont réuni des membres du gouvernement ainsi que le directeur général de la Sûreté nationale et de nombreuses personnes.

Feu Mohamed Ould Brahim Ould Seyid était connu pour sa simplicité, son amour du bien et sa sociabilité.

Il était d’abord l’un des grands officiers de sécurité et policiers qui ont longtemps servi le pays.

Ensuite, il était connu pour sa compétence, sa conscience et son dévouement, avant sa nomination à la présidence du Conseil régional du Trarza en 2018.

Qu’Allah accorde sa clémence et sa miséricorde au défunt, et apporte à sa famille la patience et le courage dans ce moment difficile.

Inna Lillahi ma akhadha wa lahou ma a’ta, wa koullou chay-ine indahou bi ajalin moussama fal taçbir wal tahtassib