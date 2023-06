Déclaration de l’AVOMM suite au décès du feu Oumar Diop

Déclaration de l’AVOMM

La police Mauritanienne a encore frappé.

En effet après avoir cruellement assassiné Oumar Hamadi Diop, le 29 Mai,dans le Commissariat de Sebkha, elle s’est illustrée à nouveau en abattant froidement Mohamed Lemine Ould Samba d’un tir à bout portant, lors de la manifestation de soutien qui s’est tenue à Boghé le 30 mai 2023.

Ces crimes odieux viennent se greffer à une déjà très longue liste d’atrocités dont le meurtre de SOUVI ould CHEINE perpétré tout récemment, celui d’Abbass Diallo, et de Lamine Mangane sans oublier les exactions des années 1986 à 1992 jusqu’ici non élucidées.

La culture de l’impunité qui a marqué tous ces assassinats et ces disparitions a ouvert un champ d’action libre aux agents chargés de l’application des lois (violeurs des droits et criminels), de mener leurs sales besognes.

Il est impératif pour les familles des victimes, pour la justice et pour l’humanité toute entière que le manteau d’impunité qui couvre les agissements des forces de défense et de sécurité sur la frange noire de la population qu’elles sont censées aussi protéger soit levé à jamais.

L’Etat doit comprendre que la période où la population se laissait massacrer par des » bandits en armes » qui se planquent sous le couvert de la loi est révolue.

Le parquet du tribunal de Nouakchott Ouest déclare avoir ouvert des enquêtes et des investigations préliminaires dans l’affaire d’Oumar Diop qui seront publiées. Cette procédure doit être poursuivie avec célérité jusqu’à l’éclatement de la vérité dont les prémices battent en brèche le communiqué de presse de la police.

L’AVOMM appelle Les forces vives Mauritaniennes à l’union pour sortir notre pays du gouffre amer de l’injustice du racisme et de la violence d’Etat dans lesquels les tenants du pouvoir veulent le confiner.

Le peuple rejette cette politique et le démontre à souhait à travers des manifestations partout dans le pays. Il est de notre responsabilité d’organiser la lutte et de garder à l’esprit que nous nous battons pour une Mauritanie multiraciale où règne la paix, l’équité sociale, la justice et la concorde.

L’ Association Aide aux Veuves et Orphelins des Militaires Mauritaniens (AVOMM) demeure convaincu que c’est possible et continuera avec détermination et avec toutes les forces éprises de paix et de justice à rester debout avec le peuple.

Tout en exigeant que la lumière soit faite sur ces affaires nous présentons nos condoléances émues aux familles des martyrs.

Nous appelons le peuple Mauritanien dans sa diversité à se mobiliser massivement pour exiger des pouvoirs publics et de la justice un respect des normes pour qu’une fois des sanctions appropriées soient prises à l’encontre des auteurs et que les familles éplorées obtiennent réparation.

Paris le 31/05 / 2023

Le Président

Ousmane Abdoul Sarr