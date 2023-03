Déclaration de Kenji Okamura, Directeur général adjoint du FMI, à l’issue de sa visite au Mauritanie

le 10 mars 2023

Nouakchott, Mauritanie:

À Nouakchott, aujourd’hui, M. Kenji Okamura, directeur général adjoint du Fonds monétaire international (FMI), a fait la déclaration ci-après à l’issue de sa visite en République islamique de Mauritanie. Ce déplacement fait suite à l’approbation par le conseil d’administration du FMI, le 25 janvier 2023, d’accords d’une durée de 42 mois en faveur de la République islamique de Mauritanie, portant sur un montant d’environ 86,9 millions de dollars, au titre du mécanisme élargi de crédit et de la facilité élargie de crédit.

« Tout d’abord, je suis très heureux d’être en Mauritanie. Il s’agit de ma première visite. Je souhaite remercier M. le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ; M. le Premier ministre Mohamed Ould Bilal ; M. Mohamed Lemine-Dhehby, gouverneur de la Banque centrale ; M. Ousmane Kane, ministre des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs ; M. Isselmou Ould M’bady, ministre des Finances, ainsi que l’ensemble des ministres et hauts fonctionnaires pour leur chaleureuse hospitalité et pour des entretiens fructueux durant mon séjour en Mauritanie. Je tiens également à remercier tous les représentants de la société civile et du secteur privé pour des rencontres hautement constructives. Dans le cadre de nos discussions, nous avons examiné L’évolution économique récente en Mauritanie et les risques qui pèsent sur l’économie. J’ai félicité les autorités de leur riposte résolue à la pandémie de COVID-19, qui, alliée à un soutien financier international conséquent, a placé la Mauritanie sur la voie de la reprise.

« Cependant, une confluence de chocs, notamment la guerre en Ukraine et les tensions régionales, a réduit la marge de manœuvre des pouvoirs publics, alors que la Mauritanie doit encore faire face à des besoins considérables en matière de développement humain et d’infrastructures. La flambée des prix internationaux des produits de base a entraîné des pressions inflationnistes et provoqué une insécurité alimentaire.

« Les fluctuations de ces prix ont également dégradé la position extérieure de la Mauritanie. Selon des données préliminaires, le déficit des transactions courantes a doublé pour atteindre 16,4 % du PIB en 2022, sous l’effet des pressions sur les prix internationaux des denrées alimentaires et de l’énergie et de la baisse des cours du minerai de fer. À fin 2022, les réserves internationales sont tombées à 1,9 milliard de dollars, contre 2,3 milliards à fin 2021. Une accélération de la croissance est attendue, à 5,3 % en 2022, principalement tirée par la reprise du secteur extractif. Après avoir atteint un pic de 12,7 % en octobre 2022, l’inflation a décéléré à 10,3 % en janvier 2023, en résultat de la politique monétaire restrictive menée par la Banque centrale de Mauritanie (BCM).

« J’ai salué le lancement du programme économique des autorités, qui sera appuyé par le FMI, et leur ferme engagement à le mettre en œuvre. Le programme de réforme économique de la Mauritanie, appuyé par des accords avec le FMI d’environ 87 millions de dollars, vise à préserver la stabilité macroéconomique, à renforcer les cadres de politique budgétaire et monétaire, à consolider les bases d’une croissance durable et inclusive et à réduire la pauvreté.

« Nous avons également discuté de la nécessité de préserver les investissements dans les infrastructures et les dépenses sociales afin de parvenir à une croissance plus élevée et plus verte. Cette stratégie doit respecter une discipline budgétaire pour contenir l’endettement. Le maintien d’une politique monétaire restrictive, en étroite coordination avec l’exécution du budget, contribuera à réduire l’inflation.

« J’ai souligné l’importance d’une exécution résolue des réformes structurelles, notamment l’amélioration de la gouvernance, de la transparence, de l’environnement des affaires et de l’inclusion financière, ainsi que l’atténuation des défis liés au changement climatique.

« En conclusion, je salue l’excellence et la longévité des relations entre la Mauritanie et le FMI, et je me réjouis de la poursuite de notre partenariat dans le cadre du programme économique appuyé par le mécanisme élargi de crédit et la facilité élargie de crédit ».

