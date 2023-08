Décès du Dr. Souad Kiffani, membre du Conseil Scientifique de l’IMROP

J’ai appris avec beaucoup de tristesse le décès du Dr. Souad Kiffani, Secrétaire Générale et coordinatrice du Conseil scientifique de l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) du Maroc.

Le Dr. Kiffani était également depuis plus de deux décennies, membre du Conseil Scientifique de l’IMROP. A ce titre elle participait régulièrement, malgré ses multiples charges, à divers évènements scientifiques qu’organisait l’IMROP (Groupe de Travail, séminaires, symposiums, réunions du Conseil scientifique, etc.). Ces contributions dans tous ces évènements étaient de haute facture et largement apprécies. Ses compétences, son expérience et ses connaissances des pêcheries et des environnements marins de la sous-région Nord-Ouest africaine, faisait d’elle un personnage scientifique incontournable dans la zone. Quelques jours avant son décès, elle était à Monrovia (Libéria) où elle assistait à un groupe de travail FAO sur l’évaluation des stocks halieutiques.

Mes dernières rencontres avec le Docteur Kiffani datent du début de l’année 2023 (en Février lors des tenues du Groupe de travail et de la 27 session du Conseil Scientifique de l’IMROP et au mois de mars à Barcelone lors du Seafood).

Je garde de la regrettée Souad le souvenir d’une scientifique accomplie, d’une personne courtoise, agréable toujours prête à donner un coup de main. Plus qu’une simple collègue, elle était pour nous une sœur. A l’IMROP, elle connaissait tout le monde, riait et plaisantait avec chacun. Elle disait toujours se sentir chez elle quand elle arrive à Nouadhibou.

Lors du dernier Groupe de travail (février 2023), comme un geste prémonitoire, l’IMROP l’avait décorée avec une dizaine d’autres personnalités scientifiques pour leur contribution au développement de l’institut.

Sa disparition n’est pas une perte pour le seul IRH, mais mais pour toute la communauté scientifique nord ouest africaine.

Mes sincères condoléances à sa famille et à mes collègues de l’INRH du Maroc. J’implore le tout puissant Allah pour qu’il lui accorde son pardon et sa miséricorde.

انا لله وانا اليه راجعون

Cheikh Sakho

Chef Centre de Communication & de l’Information