Décès de Mariem Daddah, cofondatrice aux côtés du Père de la Nation

La Première dame de Mauritanie et Epouse du Père fondateur de la Mauritanie, feu Mokhtar Ould Daddah, en l’occurrence Mariem Daddah est décédée ce dimanche 12 février courant.

Le directeur de publication de Taqadoum Online et son staff présentent en cette douloureuse occasion, ses condoléances les plus attristées et les sincères à Mohameden, Azzedine et Faiza ainsi qu’au peuple mauritanien tout entier, à la suite de cette grande perte, d’une femme courageuse et passionnée pour la Mauritanie, qui s’est sacrifiée corps et âme, toute sa vie durant, jusqu’au dernier souffle pour l’indépendance, la prospérité et le bien être des mauritaniens

Qu’Allah le Tout Puissant l’accueille en Son Saint Paradis

A Allah nous retournons et à Lui nous reviendrons

Lire « Mariem Daddah, la cofondatrice » de Bertrand Fessard de Foucault sur cette passionnée de la Mauritanie qui a lutté comme feu Mokhtar « contre vents et marées » pour le bien de cette Nation sortie miraculeusement des dunes.

Source: Taqadoum Online