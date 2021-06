Décès de Kaunda: un leader en faveur de la libération de l’Afrique s’en va

Le président de la République, Brahim Ghali, également Secrétaire général (SG) du Front Polisario, a affirmé que l’ancien président zambien, le défunt Kenneth Kaunda était un dirigeant puissant en faveur de la libération de plusieurs pays africains, à l’instar du Sahara occidental.

« Nous nous remémorons au Sahara occidental, avec fierté, déférence et respect, ce grand dirigeant africain, le père fondateur de l’Etat de Zambie, et un des fondateurs de l’Union africain (UA), a écrit M. Ghali dans un message de condoléances adressé à son homologue zambien, Edgar Lungu.

Le patrimoine que le défunt a laissé derrière lui serait, est « un héritage qui fait la joie de toute l’Afrique, et son soutien constant à la liberté et à la libération de l’Afrique de toute forme d’occupation se veut un modèle à suivre ».

En cette douloureuse occasion, « je tiens à vous exprimer les condoléances les plus sincères de la République sahraouie, gouvernement et peuple, et à travers vous, au gouvernement et peuple zambiens ainsi qu’à la famille du défunt et ses proches », a-t-il conclu son message.(SPS)