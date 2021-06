Le Président de la République adresse un message de condoléances au Président de Zambien

Nouakchott, 21/06/2021

Le Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a adressé lundi, un message de condoléances à Son Excellence M. Edgar Lungu, Président de la République de Zambie.

Ce message est ainsi libellé:

« Excellence et cher frère, C’est avec profonde tristesse que nous avons appris la nouvelle du décès de Son Excellence, le Président fondateur de la République de Zambie, M. Kenneth David Kaunda.

En cette douloureuse occasion, j’adresse à Votre Excellence, et à travers vous, au peuple frère zambien et aux membres de la famille du défunt, en mon nom propre et au nom du peuple mauritanien, mes plus sincères condoléances et l’expression de ma compassion pour cette grande perte, à savoir la disparition de l’un des leaders les plus éminents de la libération de Afrique.

Veuillez agréer, Excellence, mes plus hautes considérations.

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani »