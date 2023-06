Début de la marche de l’opposition réclamant la réélection

Une marche à l’appel des partis d’opposition pour réclamer la réélection a été lancée samedi soir devant l’hôpital Sabah à Nouakchott.

Les participants se sont dirigés vers l’ancien carrefour de l’aéroport en scandant : « les élections sont truquées » et « ne reculez pas pour exiger la réélection » tandis que certains scandaient « Partez, partez, Ghazouani ».

Les partis qui ont appelé à la marche sont le Rassemblement des Forces démocratiques, l’Union des forces progressistes, le Rassemblement national pour la réforme et le développement (Tawassoul), le parti Sawab, l’Alliance populaire progressiste et le Front populaire.

Des partis d’opposition et certains partis loyalistes affirment que les élections parlementaires, régionales et locales ont connues des fraudes généralisées et exigent que leurs résultats soient annulés et restitués.

Le parti au pouvoir « El Insaf » rejette la réélection et affirme que les irrégularités enregistrées n’affectent pas la crédibilité du processus électoral en général.