En Mauritanie, l’opposition sort du bois pour exiger l’annulation des élections.

« Out of the woods » consiste à s’exprimer, à se montrer au grand jour. Le mot fait référence au loup sortant des bois pour attaquer les bêtes du village, apparaissant ainsi en plein jour alors qu’il n’y a pas de nourriture à trouver dans la forêt. Ainsi, « sortir du bois » a le sens de « révéler« , « se manifester » pour, semer le chaos, saccager et piller puisque la fête de l’aïd approche et l’argent, ce « mal nécessaire » manque cruellement en ces temps de crise.

L’opposition démocratique a annoncé qu’elle commencerait à organiser une marche partant de l’hôpital Sabah au centre de la capitale, Nouakchott, et se dirigeant vers l’ancien aéroport.

Elle a appelé ses partisans à prendre part à cette manifestation aujourd’hui samedi pour exprimer son « rejet » des résultats des élections législatives, régionales et locales tenues en mai dernier.

Cette marche est intervenue deux jours avant la première session du parlement élu, qui élira un nouveau président et des membres du bureau de l’Assemblée nationale.

L’opposition a exigé l’annulation et le retour des élections, exprimant son refus à ce qu’elle a qualifié de « farce électorale qui a sapé la démocratie dans le pays ».

Par conséquent, dans plusieurs déclarations publiées ces dernières semaines, l’opposition mauritanienne a appelé le gouvernement à trouver une issue à ce qu’elle appelle une « crise électorale » dans le pays, mettant en garde contre la transformation en une « crise politique », que l’opposition a souligné qu’elle devait être suivie d’accords politiques, résultat recherché dans le cadre de la Commission de suivi.