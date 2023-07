De la transformation de la vertu en vice

L’absence de scrupules a tendance à transformer la vertu…en vice.

Ainsi une phrase vertueuse régulièrement scandée par bon nombre de personnes bien intentionnées risque d’ici une dizaine d’année, si nous ne changeons pas d’orientation, d’être reprise et scandé par le Système et ses éléments pour encore plus asseoir l’injustice et les inégalités.

Il s’agit de la phrase suivante: « nommer selon les compétences »!

En effet, si nous continuons sur notre lancée actuelle, le Système ayant pris le soin de produire chaque année, comme nous le voyons déjà ces dernières années, quasi exclusivement des promotions monocolores de cadres et de techniciens issues de nos écoles nationales supérieurs, mais aussi des boursiers envoyés à l’étranger, entraînant ainso un « blanchissement » quasi-totale des jeunes élites, c’est le Système lui-même qui scandera à outrance le slogan « nommer selon les compétences! », car il se sera déjà assuré en amont de savoir qui sera bien formé et donc recruté sur le critère de… la compétence!

C’est ce qu’on peut appeler tant au propre, qu’au figuré du « blanchissement »!

Et cet ignoble processus qui se passe sous nos yeux, sans soulever beaucoup de protestations des élites, encore moins d’action est une des conséquences de la déliquescence du Système éducatif du plus grand nombre, toutes communautés confondues.

Une médiocrité trans-communautaire, couplé à une élite monocolore, issue d’une seule communauté ( le Système prendra bien sûr le soin de former quelques éléments « colorants » pour afficher la « diversité » et le « vivre-ensemble »), voilà une projection de notre avenir, si nous continuons ainsi, qu’à DIEU ne plaise.

Et ceci est beaucoup plus grave que les nominations monocolores.

A quand la prise de conscience suffisante, en nombre suffisant, de mauritaniens?

T.O.B