CVE :COMMUNIQUÉ

La Coalition Vivre Ensemble (CVE) a appris avec tristesse le rappel à Dieu de notre regretté Colonel Dia Elhadj Abderrahmane, l’oncle et homonyme du président Aboubakry Souleymane Bâ décès survenu le lundi 29 Janvier 2024 à Nouakchott.

En cette douloureuse circonstance, le Président de la CVE, Mamadou Moustapha Bâ et l’ensemble des cadres, militants et sympathisants de la Coalition s’inclinent devant la mémoire du défunt et présentent leurs condoléances les plus attristées au président Aboubakry Souleymane Bâ, à toute sa famille, ses proches ainsi qu’aux populations de Boghé d’où il est originaire et au peuple mauritanien qui vient ainsi de perdre un valeur fils.

Qu’Allah dans sa miséricorde l’accueille dans le meilleur de ses Paradis pour le repos éternel de son âme.

À Allah nous appartenons et à lui nous retournons.

Que la terre lui soit légère. Amine

La Commission communication de la CVE.