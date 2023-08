Coups d’État militaires en Afrique: voici ce qui détermine un retour à un régime civil

Un peu plus de deux ans après la première passation pacifique du pouvoir au Niger d’un président civil à un autre, l’armée a pris le pouvoir en juillet 2023. Le coup d’État – le quatrième de l’histoire nigérienne – fait suite aux récentes interventions militaires en Afrique. Mali (août 2020 et mai 2021), Tchad (avril 2021), Guinée (Septembre 2021), Soudan (octobre 2021) et Burkina Faso (Janvier et septembre 2022).

Depuis la fin de la guerre froide en 1991, le nombre de coups d’État militaires a fortement diminué. Cependant, l’Afrique de l’Ouest francophone représente maintenant environ les deux tiers de tous les coups d’État militaires survenus depuis lors.

En tant que politologue analysant la politique africaine, j’ai étudié les coups d’État militaires et leurs résultats au cours de la dernière décennie et demie. Dans un article récent, Justin Hoyle, doctorant en sciences politiques à l’Université de Floride, et moi démontrons que depuis 1989, les coups d’État militaires à travers le monde ont abouti à deux résultats.

Le premier est le retrait de la junte du pouvoir exécutif. Cela signifie que la junte ne participe ni n’interfère dans les élections post-coup d’État. Si elle est nécessaire à la transition vers la démocratie, elle n’est pas suffisante en soi. Ce scénario s’est joué lors du coup d’État nigérien de 2010 et du coup d’État thaïlandais de 2006.

Deuxièmement, le trucage électoral de la junte en faveur de son propre candidat. Ce scénario établit un régime dans lequel les putschistes s’enracinent dans le pouvoir exécutif.

Examiner comment se déroulent les coups d’État militaires est crucial pour comprendre le chemin d’un pays vers la démocratie. Il donne également un aperçu de l’effet des coups d’État sur la qualité de la démocratie.

La recherche

Nous avons étudié cinq pays et 12 transitions post-coup d’État: Égypte (coups d’État de 2011 et 2013), Mauritanie (coups d’État de 2005 et 2008), Niger (1996, 1999 et 2010), Fidji (2000 et 2006) et Thaïlande (1991, 2006 et 2014).

Dans l’ensemble, nous avons examiné un peu plus d’un tiers de tous les coups d’État militaires entre 1989 et 2017.

Sur un total de 32 environnements post-coup d’État, nous avons constaté que dans la moitié des cas, les juntes se sont retirées du pouvoir exécutif à la suite du coup d’État.

Cependant, même avec le retrait de l’armée du pouvoir, la période de transition vers un régime civil a été très volatile. En Afrique subsaharienne en particulier, des tentatives de contre-coup d’État par une faction rivale au sein des forces armées ayant l’intention de rester au pouvoir se sont produites assez fréquemment. Ce fut le cas le plus récemment au Burkina Faso en 2015.

Bien que de nombreux coups d’État entraînent le retrait des juntes du pouvoir exécutif, de nombreux cas de notre étude ont failli être manqués-le pays aurait pu se retrouver sous un régime autoritaire militaire.

Nous avons examiné quatre variables clés et leur influence sur les résultats du coup d’État. Ce sont:

cohérence interne des forces armées

capacité des organisations de la société civile et des partis politiques à se mobiliser contre la junte

déploiement de l’effet de levier des donateurs

dépendance commerciale vis-à-vis des partenaires régionaux et occidentaux.

Parmi ceux-ci, nous soutenons que les deux qui comptent le plus sont: la cohésion interne de l’armée et le dynamisme des groupes de la société civile.

Les résultats

Dans notre analyse, nous avons constaté que la variable la plus importante qui explique les différents résultats du coup d’État est la cohérence interne de l’armée.

Lorsqu’il y a cohérence interne, les militaires se sentent généralement enclins à se retirer du pouvoir exécutif. En effet, s’accrocher au pouvoir remet en question leur cohésion interne.

La cohésion interne est basée sur les facteurs qui ont déclenché le coup d’État. Si un coup d’État survient en réponse à des menaces à l’intégrité territoriale du pays, à la préservation de l’ordre public ou aux avantages matériels ou à la réputation de l’armée, la junte aura le soutien de l’armée dans son ensemble. C’est parce que les avantages de la recherche du pouvoir l’emportent sur les risques de ne pas être au pouvoir.

Si un coup d’État se produit pour des raisons extérieures à celles-ci, la junte ne cherchera pas le pouvoir ou fera face à une résistance de l’intérieur de l’armée et se retirera. Nous avons trouvé cela confirmé dans tous les coups d’État que nous avons analysés.

Une autre variable pertinente mais moins significative est le positionnement de la société civile envers la junte.

Là où des groupes de la société civile parviennent à rallier la population pour exiger un retour à un régime civil démocratique, les juntes quittent le pouvoir. L’exemple le plus frappant en est l’Égypte après le coup d’État de 2011.

Fait intéressant, nous n’avons pas constaté que la dépendance à l’aide ou l’appartenance à une organisation internationale avec des règles anti-coup d’État exerçait une influence perceptible sur les juntes. Cela signifie que les variables nationales – et en particulier les facteurs du coup d’État-influencent les conséquences politiques.

Ce que tout cela signifie

Pour les transitions actuelles dans certaines parties de l’Afrique, ces résultats sont troublants.

Au Soudan, au Mali, au Burkina Faso et au Tchad, des militaires ont renversé leurs gouvernements en raison de menaces à l’intégrité territoriale de leur pays ou aux avantages matériels de l’armée. Les juntes de ces pays peuvent compter sur le soutien de l’armée dans son ensemble. Cela diminue la probabilité d’un retour à un régime civil.

Les implications de nos résultats pour le Niger et la Guinée sont cependant moins simples. Ici, des coups d’État ont été organisés par une sous-section de l’armée, même si une telle décision n’était pas conforme aux intérêts des forces armées dans leur ensemble. Les résultats de nos recherches suggèrent une dynamique plus mobile pour ces deux États post-coup d’État.

À ce stade, personne ne peut prédire comment les motivations de la garde présidentielle nigérienne façonneront l’action future. Beaucoup dépendra de la capacité du putschiste Abdourahmane Tiani à convaincre l’armée qu’un coup d’État était la bonne chose à faire politiquement.

En général, les coups d’État militaires sont de mauvais augure pour les processus démocratiques. Dans les cas où les juntes se retirent du pouvoir, les démocraties n’émergent pas. Lorsque les juntes truquent les élections post-coup d’État, elles s’enracinent au pouvoir à moyen et long terme. Cela a des conséquences dévastatrices pour les droits politiques et civils de leurs populations.

par Sebastian Elischer, Professeur agrégé de sciences politiques, Université de Floride.

Traduit de l’anglais par Rapide info

Source: defenceweb.co.za