Coupe du monde : Benzema pas remplacé, quelles solutions pour Deschamps ?

Didier Deschamps a annoncé qu’il n’appellera personne pour pallier la blessure de Karim Benzema, forfait pour le Mondial.

publié dans RTL le 20/11/2022 à 12:10

C’est un véritable coup de massue pour tous les supporters de l’équipe de France. Karim Benzema est forfait pour la Coupe du monde qui débute ce dimanche dans quelques heures au Qatar. Les Bleus vont donc devoir faire sans leur Ballon d’Or. Didier Deschamps, qui avait jusqu’à ce lundi soir pour appeler son remplaçant, a annoncé sur Telefoot que personne n’allait rejoindre le groupe France au Qatar.

Deschamps y pensait, mais ce n’était pas son obsession. La priorité, c’était de sortir du traumatisme collectif des dernières 24h pour remobiliser totalement le groupe. On est à J-2 du premier match de Coupe du Monde pour le groupe France, et avec 25 joueurs sous la main, Didier Deschamps a de quoi préparer l’évènement.

S’il aurait pu faire appel à des remplaçants comme Wissam Ben Yedder ou encore Moussa Diaby, ceux-là auraient été que des seconds couteaux et ils n’auraient de toute manière pas été disponibles avant le deuxième match. On peut imaginer que Marcus Thuram, appelé quelques jours après la liste, était déjà une roue de secours en cas de pépin pour le Ballon d’Or, qui n’était déjà pas certain de démarrer contre l’Australie en raison d’une gêne à la cuisse.

Après Benzema, place au feuilleton Varane

Le sélectionneur tricolore pourra compter sur un Olivier Giroud dans la forme de sa vie à 36 ans pour animer l’attaque des Bleus en compagnie de Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. C’est avec ces trois joueurs que l’équipe de France a été sacrée Championne du monde il y a quatre ans et demi. Sur le banc, outre Thuram, plusieurs possibilités : Randal Kolo Muani, Kingsley Coman ou encore Ousmane Dembélé pourront être amenés à entrer en jeu.

