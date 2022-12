Coupe du monde 2022 : Lionel Messi sacré meilleur joueur de la compétition, Kylian Mbappé meilleur buteur

Lors d’une finale grandiose, l’Argentine a remporté sa troisième Coupe du monde face à la France, ce dimanche 18 décembre, à Doha, au Qatar. Après la rencontre, Lionel Messi a reçu le titre de meilleur joueur de la compétition.

Peut-être le meilleur joueur de l’histoire du football. Ce dimanche 18 décembre, après avoir été l’un des grands artisans de la victoire de l’Argentine face à la France en finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, Lionel Messi a reçu le titre de meilleur joueur de la compétition.

Avec deux buts, dont le premier sur penalty, la Pulga a fait grimper son total statistique à sept réalisations et trois passes décisives en huit matchs dans ce Mondial. En étant décisif à dix reprises, il réalise la meilleure performance de sa carrière en Coupe du monde.

Le héros de tout un peuple, capitaine d’une équipe en mission pour lui, remporte, à 35 ans, le seul trophée collectif qui lui manquait. Avant la finale, il avait rappelé qu’il s’agissait du dernier match de sa carrière en Coupe du monde avec l’Albiceleste.

Kylian Mbappé meilleur buteur, Emiliano Martinez meilleur portier

Auteur du second triplé de l’histoire d’une finale de Coupe du monde, après l’Anglais Geoff Hurst en 1966 (victoire 4-2 des Anglais face à l’Allemagne de l’Ouest), Kylian Mbappé a signé l’une des plus grandes performances d’un Français dans un Mondial.

Merci, Qatar 2022. 🇶🇦 🥇 Argentine

🥈 France

🥉 Croatie ⚽️ 172 buts marqués Meilleur buteur ⚽️ Kylian Mbappé

Meilleur joueur 🔝 Lionel Messi

Meilleur jeune joueur 👦 Enzo Fernandez

Meilleur gardien 👐 Emiliano Martinez pic.twitter.com/7fLQ4EaUss — Actu Foot (@ActuFoot_) December 18, 2022

Percutant, sauveur d’une équipe de France en perdition jusqu’à la 80e minute de jeu, l’attaquant du Paris Saint-Germain a même réussi son tir au but lors de la dramatique séance de penaltys.

Grâce à son triplé, il termine la compétition avec huit réalisations et deux passes décisives. Il est sacré meilleur buteur, devançant Lionel Messi (7 buts), Olivier Giroud et Julian Álvarez (4 buts).

À 23 ans, il est déjà le deuxième meilleur buteur français en Coupe du monde, derrière Just Fontaine (13 pions en une seule édition) et à seulement quatre buts du record de Miroslav Klose. Une précocité rare pour un joueur au potentiel encore immense.

De son côté, le portier argentin Emiliano Martinez, auteur d’un arrêt de légende contre Randal Kolo Muani à la 120e minute de jeu et vainqueur de deux face-à-face dans la séance de tirs au but (Koman, puis Tchouameni), est sacré meilleur gardien de la compétition.

Enfin, toujours côté argentin, le milieu central Enzo Fernández a été sacré meilleur joueur de cette Coupe du monde 2022 au Qatar.

Les trophées de cette coupe du monde

Vainqueur : Argentine

Meilleur joueur : Lionel Messi

Meilleur buteur : Kylian Mbappé (8 buts)

Meilleur gardien : Emiliano Martinez

Meilleur jeune : Enzo Fernández

Source:cnews.fr