Coupe du monde: La première demi-finale opposera la Croatie de Luka Modric à l’Argentine de Lionel Messi

L’Argentine a joué à se faire très peur, mais elle tient bel et bien son billet pour le dernier carré. Alors qu’elle menait 2-0 à dix minutes du terme, l’Albiceleste a été rattrapée in extremis par les Pays-Bas et a dû s’en remettre aux tirs au but pour arracher sa qualification (2-2, 4-3 t.a.b). Lionel Messi et ses coéquipiers affronteront la Croatie en demi-finale, mardi (20h).

Au bout du suspense et au bord de la crise de nerfs, l’Argentine rejoint la Croatie en demi-finale. Grâce d’abord à Lionel Messi, puis après une séance de tirs au but parfaitement gérée par son gardien Emiliano Martinez, l’Albiceleste retrouve les joies d’un dernier carré aux dépens des Pays-Bas (2-2, 4-3 t.a.b). Rattrapés au bout du temps additionnel de la deuxième période après un doublé de Wout Weghorst, les Sud-Américains ont finalement exulté sur un dernier tir victorieux de Lautaro Martinez.

CROATIE – ARGENTINE, DEMIE AU GOÛT D’INÉDIT

Après un vendredi complètement fou, l’Argentine et la Croatie se sont qualifiées pour la demi-finale de la Coupe du monde. Le duel aura lieu mardi 13 décembre et ce sera leur premier affrontement en match à élimination directe.

Argentins et Croates se croisent en Coupe du monde les années où les Bleus la gagnent. Voilà pour le constat. Une première confrontations officielle en 1998 (1-0 pour les Sud-Américains) et la deuxième il y a quatre ans, pour une lointaine revanche croate (3-0). La belle sera d’exception puisque les deux pays n’ont jamais croisé le fer aussi tard sur la scène mondiale et jamais lors d’une rencontre à élimination directe.

Mardi 13 décembre, l’Argentine tentera d’offrir une nouvelle chance à Lionel Messi de disputer une finale de Coupe du monde. Pour ce faire, il faudra se débarrasser des Croates, vice-champions du monde en titre.

L’adversaire du vainqueur de cette demi-finale sortira de l’autre demi qui opposera les deux vainqueurs des quarts Angleterre-France et Maroc-Portugal de ce samedi.

Avec Eurosport