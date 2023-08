Coup d’envoi des réunions préparatoires du Conseil économique arabe

LE CAIRE: Les réunions préparatoires de la 112e session du Conseil économique et social arabe ont débuté dimanche au siège de la Ligue arabe au Caire. Haifaa Abu Ghazala, secrétaire générale adjointe de la Ligue arabe pour les affaires sociales, a déclaré dans sa déclaration lors d’une session de la commission des affaires sociales que l’ordre du jour comprend sept sujets, à savoir le rapport du secrétaire général sur la mise en œuvre des résolutions prises lors de la session précédente et le dossier socio-économique pour le 33e sommet arabe prévu à Bahreïn en mars 2024.

L’ordre du jour comprend, a-t-elle ajouté, des questions liées aux réparations pour la cinquième session du sommet arabe pour le développement, les affaires économiques et sociales, prévue à Nouakchott les 6 et 7 novembre, l’investissement dans l’apprentissage numérique en Syrie et la coopération arabo-internationale aux niveaux social et de développement.