Coup d’envoi de la réunion préparatoire à la 49e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères à Nouakchott

La réunion préparatoire des hauts fonctionnaires de la 49e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères des États membres de l’OCI, qui se tiendra les 16 et 17 mars à Nouakchott, la capitale de la République islamique de Mauritanie, a débuté le dimanche 5 février 2023, au siège du secrétariat général à Djeddah.

Le Secrétaire général de l’organisation, M. Hussein Ibrahim Taha, s’est adressé à la réunion en disant : « La question palestinienne, la question centrale de l’organisation, connaît de graves développements discutés récemment par le comité exécutif et ses recommandations seront suivies, ainsi que la situation en Afghanistan, qui a été au centre de la réunion extraordinaire du comité exécutif, qui a adopté un certain nombre de recommandations, y compris la poursuite de l’engagement avec les autorités de facto à Kaboul par l’intermédiaire de l’envoyé spécial, l’Ambassadeur Tariq Ali Bakheet, et l’organisation d’une deuxième visite d’une délégation de scientifiques. »

M. Hussain Taha a expliqué qu’en ce qui concerne la question du Jammu-et-Cachemire, le Secrétariat général et l’envoyé spécial au Jammu-et-Cachemire, l’ambassadeur Youssef bin Mohammed Aldhubaie, travaillent à la mise en œuvre du plan d’action adopté par le Groupe de contact sur le Jammu-et-Cachemire lors de sa réunion à Islamabad en marge de la 48e session du Conseil des ministres des Affaires étrangères.

Le secrétaire général a réitéré le soutien indéfectible de l’organisation à la République d’Azerbaïdjan sur la question du Haut-Karabakh, soulignant le soutien continu des efforts visant à contribuer à la réalisation de la paix, de la sécurité, de la stabilité et du développement au Yémen, en Syrie, au Soudan, en Libye, dans les pays du Sahel, dans le bassin du lac Tchad, en République centrafricaine, au Mozambique, en Guinée, au Burkina Faso et en Somalie, appréciant tous les efforts visant à soutenir l’unité de l’Iraq, son intégrité territoriale et sa reconstruction.

Dans le domaine humanitaire, il a souligné que le secrétariat général avait poursuivi son rôle de coordination de l’action humanitaire à la lumière de ses défis croissants. Des travaux étaient actuellement en cours pour convoquer une conférence des donateurs dans la région du Sahel et du lac Tchad.

Le secrétaire général a adressé ses sincères félicitations à la République islamique de Mauritanie pour son accession à la présidence de cette session, et a exprimé sa haute appréciation à la République islamique du Pakistan pour les efforts précieux déployés pendant sa présidence de la 48e session, louant en même temps le généreux soutien apporté par le royaume d’Arabie Saoudite, le siège de l’organisation et le président de la 14e session du sommet islamique, à l’organisation et une attention particulière à toutes ses activités.