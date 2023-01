Coup de gueule : le châtiment de Sisyphe…

Pour faire suite à mon coup de gueule d’hier concernant le docteur Amina DIOP et ayant les idées plus claires ( Ok, un chouia plus claires, ce qui ne fait pas beaucoup), je continue :

notre système marche sur la tête. Une fois à cause du français, une fois à cause de l’arabe, un autre fois à cause du mix sélectif des 2 langues… À chaque fois des femmes et des hommes en pâtissent soit parce qu’ils sont francisants et que, pour certains, l’arabe ou la « culture arabe » n’est pas leur fort, soit parce qu’ils sont arabisants et que des questions ou un concours en français, selon les matières, est un mur quasi infranchissable.

Bref… et re bref… Le résultat est le même : des compétences mises de côté, des envies de « fuite » vers d’autres universités dans d’autres pays, etc etc…

Et comme écrit hier je n’ai plus d’idées sur la question, tellement nous sommes loin du monde mais plutôt de « citoyenneté à trouver ». On tricote, on détricote, on retricote, on met des rustines, on pose un pansement sur une jambe en bois, on invente, on ajoute, on soustrait, on palabre, on cajole et, au final, personne n’est content et rien n’est pragmatique et ce sont des étudiantes et des étudiants qui en font les frais. Absurde, absurde…

Re re bref…

La Derwichette va retourner se coucher..

Mariem Derwich