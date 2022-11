COP 27 : la Mauritanie entend renforcer son ambition de devenir un hub énergétique régional et international

COP 27 : la Mauritanie entend renforcer son ambition de devenir un hub énergétique régional et international

Les travaux du sommet mondial sur le climat COP 27 se poursuivent à Charm el-Cheikh, en Égypte. Ces travaux se poursuivront jusqu’au 18 du mois courant.

La présence du Président de la République à cet évènement confirme l’intérêt accordé par la Mauritanie aux problématiques relatives au climat.

C’est dans ce cadre que le Ministère du Pétrole, des Mines et de l’Energie a mis en place un pavillon dédié à la Mauritanie digne de cet événement international et sensé contribuer au positionnement stratégique que le pays entend réaliser dans le domaine de lutte contre les effets du changement climatique et de transition énergétique.

Ce pavillon accueille des évènements parallèles de haut niveau et abrite des rencontres techniques pour mobiliser et valoriser les énormes ressources énergétiques propres de la Mauritanie et pour mettre en évidence son effort visant à contribuer à relever les défis liés au changement climatique, au premier rang desquels vient le défi de la pauvreté et l’impératif de l’amélioration des conditions de vie des populations.

La première rencontre officielle tenue hier par le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Energie Monsieur Abdessalam Ould Mohamed Saleh, a été consacrée au Directeur Adjoint de l’initiative internationale pour la transparence dans les industries extractives (ITIE).

Lors de cette rencontre, le haut responsable de l’ITIE a confirmé que son organisme entend désormais présenter la Mauritanie sur ses tribunes comme étant le futur hub régional intégré des énergies renouvelables.

Cette rencontre a été suivie par une réunion de travail avec la ministre française de transition énergétique où les échanges fructueux ont porté sur les domaines de coopération bilatérale portant sur la transition énergétique.

Quant à la suite du programme, le ministère organisera aujourd’hui mardi 08 Nov, en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, un évènement parallèle sous le thème ‘Tirer profit de l’hydrogène vert et construire des partenariats public – privé’, où Son Excellence Madame la Ministre de l’environnement et du développement durable prendra la parole pour donner la vision de la Mauritanie en matière de changement climatique et à laquelle participeront les directeurs exécutifs des sociétés d’hydrogène opérant en Mauritanie.

Le jeudi 10 novembre, un autre événement parallèle sera organisé sur l’hydrogène propre à la Mauritanie et les opportunités de l’industrialisation.

Le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie sera conférencier dans plusieurs autres événements parallèles prévus dans le cadre de l’agenda du sommet COP 27.

Grâce à ses énormes capacités énergétiques propres, sa vision stratégique pour sa transition énergétique, et sa feuille de route pour l’hydrogène élaborée par le gouvernement et présentée à Nouakchott la semaine dernière, la Mauritanie entend réaliser un positionnement stratégique pour devenir un pôle énergétique intégré au niveau régional et international.

AMI