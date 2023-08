Coopération militaire: des pourparlers sino-mauritaniens

Le ministre de la Défense nationale, Hanana Ould Sidi, s’est entretenue avec le ministre chinois de la Défense, le général Li Shangfu, en marge de sa participation au troisième Forum Chine-Afrique sur la paix et la sécurité, qui se déroule du 28 août au 2 septembre à Pekin.

Les entretiens, qui se sont déroulés en présence de l’ambassadeur de Mauritanie en Chine, SEM Mohamed Abdallahi Ould Boukhari, du colonel Mohamed Abdallahi Ould Boyé, directeur de la documentation et de la sécurité militaire et du colonel Sidi Mohamed Ould Hammadi, directeur des relations extérieures au ministère de la Défense nationale, ont porté sur les relations de coopération militaire entre les deux pays et ensuite sur les mécanismes visant à les développer.

Le ministre participe sur invitation de son homologue chinois aux travaux de ce forum qui vise à renforcer la communication stratégique entre les ministères chinois et africains de la défense.

Il est à noter finalement que le ministre de la Défense nationale a quitté Nouakchott, samedi dernier.

Au cours de ce voyage, le ministre est accompagné du colonel Mohamed Abdallahi Ould Boyé, directeur de la documentation et de la sécurité militaire au ministère de la Défense nationale et du colonel Sidi Mohamed Ould Hamady, directeur des relations extérieures au même département.

AMI